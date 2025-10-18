Haos u Norveškoj zbog dječijeg pasoša: Ne daju reprezentativki da ide na Mundijal sa bebom

Nevjerovatna situacija dešava se u Norveškoj gdje Nora Merk ne može da dobije pasoš za dijete i da sa ćerkom ode na Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Bo Amstrup / AFP / Profimedia

Nevjerovatne probleme ima ženska rukometna reprezentacija Norveške. Pred Svjetsko prvenstvo koje je na programu u novembru i decembru mogle bi da ostanu bez jedne od najboljih, desnog beka Nore Merk.

Iskusna 34-godišnja rukometašica Esbjerga zaprijetila je da neće ići na turnir koji Norvežanke igraju u njemačkom Triru ako ne dobije pasoš za ćerku.

Nora Merk je 2024. godine u Parizu vrlo ubedljivo osvojila Olimpijske igre zajedno sa koleginicama iz Norveške, a onda je pauzirala zbog trudnoće. U maju 2025. dobila je ćerku sa švedskim rukometašem Džerijem Tolbringom i nema namjeru da bez nje ide na takmičenje.

Šta je problem?

"Problem je što traže originalni izvod iz matične knjige rođenih. Otac je Šveđanin, ja sam Norvežanka, a ćerka je rođena u Danskoj. Ne možeš da dobiješ originalni izvod ako dijete nije kršteno. Da, moguće je da ću propustiti prvenstvo. Ne idem na tri sedmice bez šestomjesečne bebe. To je predugo za mene. Ako bude pitanje da li ću igrati na Svjetskom prvenstvu, to će biti presudno", rekla je Merk za "VG".

Oglasio se i selektor Norveške Ole Gustav Gjekštad i istakao da se nada da će vlada imati dovoljno sluha da reaguje. "Postoji samo jedno rješenje — da norveške vlasti hitno izdaju pasoš za dijete". rekao je on.

Ko je Nora Merk?

Sjajna rukometašica igrala je za veliki broj nordijskih klubova, kao i za Đer i ĆSM Bukurešt, a sa reprezentacijom dominira godinama. Ima zlato i dve bronze sa Olimpijskih igara, dva zlata i dva srebra sa svjetskog prvenstva i čak pet zlata sa Evropskih prvenstava. Ligu šampiona je osvajala šest puta.

Njena bliznakinja Tea Mork je igrala dvije godine za Norvešku, a završila je karijeru 2018. Suprug Džeri Tolbring nastupa za Fihse u Njemačkoj zajedno sa Dejanom Milosavljevom i Mijajlom Marsenićem, a sa Švedskom ima srebro sa Eura 2018.