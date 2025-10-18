Mikić analizirao pobjedu nad Maglajem: "I kad je slabiji, od Borca se zazire"

Trener Borca Mirko Mikić komentarisao je pobjedu nad Maglajem. Posebno je nahvalio mladog Nikšu Trivunovića, ali i naglasio da se greškama koje je njegov tim radio večeras ne može se doći do pozitivnog ishoda protiv Izviđača.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Rukometaši Borca stigli su do druge ovosezonske pobjede. Izabranici Mirka Mikića savladali su Maglaj rezultatom 35:30, a nakon utakmice trener Borca govorio je za prisutne medije.

Kako kaže nije očekivao ubjedljivu pobjedu kao u prošlom kolu protiv Bosne iz Visokog.

"Nisam ni očekivao da ćemo biti ubjedljivi kao u prošloj utakmici. Na poluvremenu sam rekao da smo loše energetski ušli u utakmicu. Vjerujem da su i igrači i publika htjeli da se završi što prije utakmice, da bude preko 10 razlike, ali nije to tako lako. Rekao sam im da se utakmica neće riješiti sve do zadnjih 10 minuta. Održavali smo prednost i na kraju ih slomili. Dosta dobro je to bila danas. Naša snaga je što neko uvijek može da iskoči, kao danas Bubić."

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

Odličnu partiju odigrao je Nikša Trivunović (postigao osam golova), kojeg je selektor BiH Damir Doborac danas uvrstio na spisak rukometaša za prijateljske utakmice protiv Saudijske Arabije i Bahreina. Mikić se posebno osvrnuo na njega.

„Stalno sam za mlade igrače govorio da ja nikom ništa ne dam, oni sve to zasluže. On je od prvog treninga pokazao da se ponaša kao profesionalac koji igra za vrlo male pare. Veoma ozbiljno shvata svoje obaveze. Došao je kao jedan od najspremnijih sa svojim motoričkim sposbnostima, građom i to su neke stvari koje ni lošiji ni bolji treneri od mene ne mogu ignorisati. On ima ogroman potencijal kojem će trebati vremena da se do kraja razvije. Međutim, on ima i fantastičnu perspektivu, vrhunsku etiku i intelektualne sposobnosti. Brzo hvata neke stvari i drago mi je što se razvija i iskorištava ove minute. Dobio je i poziv u reprezentaciju BiH nakon dobro odigrane tri-četiri utakmice za Borac. To govori o tome da i drugi vide što vidim i ja.“

Kako kaže, Borac gotovo sve ekipe respektuju te ne dolaze u Banjaluku pod imperativom pobjede, a to može biti i mač sa dvije oštrice.

"I kad je slabiji Borac, od Borca se zazire. Vodio sam drugi klub i to je nevjerovatno kakav respekt ljudi imaju prema Borcu. Međutim to je i mač sa dvije oštrice, ljudi dolaze rasterećeni igrati protiv nas. Malo će ekipa doći ovdje da pobijede, svi treneri spremaju ekipu da idu rasterećeni i pokušaju nas iznenaditi. Imamo mlade igrače, ali i iskustvo. Najvažnije je da nas zaobiđu povrede, vidjeli ste da imamo skraćenu rotaciju. Teško je pustiti te mlade igrače koji još nisu fizički stasali da se bore sa iskusnim igračima i da ulaze u kontakt."

Ne želi šef stručnog štaba RK Borac euforiju nakon dvije pobjede.

„Nećemo dizati euforiju niti praviti drame kada izgubimo, a biće sigurno i poraza.Trudićemo se gledati sebe i jeste to floskula, ali to je stvarno tako. Danas je bilo i loših stvari, protiv Izviđača nema teorije da se može doći do pozitivnog ishoda, ako se bude to radilo.

Za kraj, Mikić se zahvalio navijačima koji su došli da bodre ekipu te je poželio da dolaze još u većem broju jer je, kako kaže, svaka pomoć prijeko potrebna, a to se odnosi posebno na publiku.

Izvor: Promo/RK Borac m:tel

Prvo ime na večerašnjoj utakmici bio je Nebojša Grahovac koji je zabilježio 18 odbrana.

„Dobra utakmica, znali smo da neće biti lako bez obzira što smo mislili da smo prelomili početkom drugog dijela. Disciplinovana su ekipa, zadavali su nam probleme kad smo mislili da ćemo lakše da se odvojimo. Međutim kvalitet je presudio da se ne opustimo i zasluženo pobijedimo. Volim da branim u Boriku, to je moja druga kuća. Žao mi je što nije bilo još više publike, ali Bože moj, pokušaćemo da i to ispravimo“, poručio je Grahovac.