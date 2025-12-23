Vlahović više nije neprikosnoven: Mile Svilar stao rame uz rame sa Dušanom, ovako stoje stvari

Srpski golman Mile Svilar po tržišnoj vrijednosti izjednačio se s Dušanom Vlahovićem, napadačem Juventusa.

Izvor: Alfredo Falcone / LaPresse / Profimedia

Zanimljive faze evropskog fudbala tek slijede, a ništa manje uzbudljivo nije ni na italijanskim terenima. U Seriji A trenutno nastupa čak 11 igrača iz Srbije, pa je posebnu pažnju privukla činjenica da je golman Mile Svilar po tržišnoj vrijednosti sustigao Dušana Vlahovića, nekadašnjeg fudbalera Partizana i sadašnjeg napadača Juventusa.

Na vrhu liste najvrednijih igrača Serije A nalazi se napadač Interra Lautaro Martinez, čija je tržišna vrijednost procijenjena na 85 miliona evra. Odmah iza njega je saigrač iz defanzive Alesandro Bastoni, vrijedan 80 miliona evra. Slijede Kenan Jıldız iz Juventusa sa 75 miliona, te Rafael Leoo iz Milana, čija vrijednost iznosi 70 miliona evra.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED
Izvor: ANP / ddp USA / Profimedia
Izvor: Raffaele Conti/IPA/IPA / Sipa Press / Profimedia
Izvor: MNPRESS
Izvor: Profimedia/Filipe Amorim/Global Images/Sipa USA
Izvor: Italy Photo Press / Zuma Press / Profimedia
Izvor: Alfredo Falcone/LaPresse/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: Nick Potts / PA Images / Profimedia

Kada je riječ o srpskim igračima, odnosno onima sa srpskim korijenima, najveći iskorak napravio je Mile Svilar. Golman kojeg je Srbija u više navrata pozivala u reprezentaciju značajno je napredovao na listi i sada vrijedi 35 miliona evra, koliko je procijenjen i Dušan Vlahović. Sjajne partije u Milanu bilježi i Strahinja Pavlović, koji je povećao svoju vrijednost za 10 miliona evra, pa ona sada iznosi 28 miliona.

Na listi slijedi Vanja Milinković-Savić, čiji su nastupi takođe ostavili snažan utisak, zbog čega je procijenjen na 20 miliona evra. Lazar Samardžić vrijedi 15 miliona, dok je vezista Torina Ivan Ilić zabilježio pad i sada na Transfermarktu vrijedi 10 miliona evra. Nikola Štulić procijenjen je na 4,5 miliona, dok su na dnu liste Filip Kostić, koji u Juventusu vrijedi 3,5 miliona, te Nemanja Matić sa procijenjenih 1,8 miliona evra. Golman Kaljarija Boris Radunović vrijedi 800.000 evra, dok je Dimitrije Kamenović iz Lacija procijenjen na 300.000 evra.

Među igračima čija je tržišna vrijednost opala u posljednjih šest mjeseci nalazi se i Džonatan Dejvid iz Juventusa, koji je zabilježio pad od 10 miliona evra. S druge strane, najveći skok ostvario je Tijago Gabrijel iz Lećea – fudbaler koji je na početku sezone vrijedio tri miliona evra, a sada je procijenjen na čak 15 miliona.