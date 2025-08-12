Nemanja Radonjić nije na terenu, eno ga na Sjeveru: Sa megafonom vodi navijanje protiv Leha!

Nemanja Radonjić je viđen na sjevernoj tribini "Marakane", kako sa megafonom u ruci vodi navijanje protiv Leha.

Izvor: Instagram/crvenazvezdafk/printscreen

Nema Nemanje Radonjića u prvih 11, pa ni u izmjenama za meč Crvene zvezde i Leha u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali to ne zanči da nije na "Marakani". Brzonogi krilni fudbaler meč prati sa sjeverne tribine i to sa megafonom u rukama.

Na zvaničom nalogu kluba iz Ljutice Bogdana osvanula je slika Radonjića koji sa kačketom Crvene zvezde i sa bijelom navijačkom majicom bodri klub. Pogledajte kako je to izgledalo:

Nažalost po Radonjića i Crvenu zvezdu on je doživio povredu nekoliko dana pred prvi meč sa Lehom i nije ga bilo ni u Poljskoj. Na prvom meču su po krilima zato startovali Mirko Ivanić i Felisio Milson, a na drugom novo pojačanje Šavi Babika i Piter Olajinka.

