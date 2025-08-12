logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nemanja Radonjić nije na terenu, eno ga na Sjeveru: Sa megafonom vodi navijanje protiv Leha!

Nemanja Radonjić nije na terenu, eno ga na Sjeveru: Sa megafonom vodi navijanje protiv Leha!

Autor Dragan Šutvić
0

Nemanja Radonjić je viđen na sjevernoj tribini "Marakane", kako sa megafonom u ruci vodi navijanje protiv Leha.

Crvena zvezda Leh Nemanja Radonjić vodi navijanje Izvor: Instagram/crvenazvezdafk/printscreen

Nema Nemanje Radonjića u prvih 11, pa ni u izmjenama za meč Crvene zvezde i Leha u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ali to ne zanči da nije na "Marakani". Brzonogi krilni fudbaler meč prati sa sjeverne tribine i to sa megafonom u rukama.

Na zvaničom nalogu kluba iz Ljutice Bogdana osvanula je slika Radonjića koji sa kačketom Crvene zvezde i sa bijelom navijačkom majicom bodri klub. Pogledajte kako je to izgledalo: 

Nažalost po Radonjića i Crvenu zvezdu on je doživio povredu nekoliko dana pred prvi meč sa Lehom i nije ga bilo ni u Poljskoj. Na prvom meču su po krilima zato startovali Mirko Ivanić i Felisio Milson, a na drugom novo pojačanje Šavi Babika i Piter Olajinka. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Liga šampiona Leh Poznanj Nemanja Radonjić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC