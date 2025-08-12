Vladan Milojević je bio zadovoljan prolaskom dalje svog tima u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ipak vidio je i neke nedostatke u igri svog tima.

Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Crvena zvezda je remijem sa Lehom (1:1) uspjela da prođe dalje u četvrto kolo kvalifikacija za Ligu šampiona. Na kraju je skoro pola sata tim Vladana Milojevića igrao sa igračem manje poslije crvenog kartona Rodrigaoa.

"Ako bi analizirali utakmicu, rekao sam i prošli put, imali su dovoljno vremena da se pripreme i jako dobro su nas skautirali. Imali smo ozbiljnih problema sa distancama i trčanjem, lako su nas probijali u početnoj fazi napada. Znali smo da će jedna ekipa koja ja brza i hitra da pravi probleme", počeo je Vladan Milojević.

Nakon toga je uslijedio crveni karton, koji je došao poslije ranije greške...

"Opet i taj crveni karton dobijamo jer ne ispucamo loptu. Ima dosta stvari koje moramo da popravimo, ali 'ajde...Utakmice se igraju na dva poluvremena, 180 minuta. Veći dio posla smo napravili u Poljskoj."

Ako neko zna Pafos, zna Milojević

Vidi opis "Ima dosta stvari za popravku, ali 'ajde": Vladan Milojević prošao dalje, ali ima zbog čega da ga boli glava Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Poslije crvenog kartona za Crvenu zvezdu nije Leh uspio da stvori mnogo šansi. Zapravo tek u 92. minutu Isak je dao gol za izjednačenje, a tada je bilo jako, jako kasno za neki preokret.

"Bili smo jako kompaktni i dobri, ali imali smo i umornog Babiku. Olajinka dolazi iz teške povrede, potrošen je bio Šerif, Bruna smo morali da mijenjamo. Dobro smo imali taj blok, ali šteta što smo primili gol. Idemo dalje, prolaz se računa, tako da idemo da se spremimo za Pafos", istakao je on.

Radio je godinama na Kipru šef struke Crvnee zvezde, pa vrlo dobro zna kakva je ekipa Pafos.

"Poznat mi je. radio sam na Kipru. Znam Pafos, izuzetno brza, snažna ekipa koja dugo igra zajedno. Vremenski uslovi na Kipru su pakleni, to dobro koriste", završio je Milojević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!