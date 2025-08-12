logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nije on za ovaj nivo, neće pomoći Zvezdi u Ligi šampiona": Miloš Degenek oštro o novom Brazilcu crveno-bijelih

"Nije on za ovaj nivo, neće pomoći Zvezdi u Ligi šampiona": Miloš Degenek oštro o novom Brazilcu crveno-bijelih

Autor Dragan Šutvić
0

Bivši fudbaler Zvezde žestoko kritikovao novog štopera crveno-bijelih Rodrigaa.

Miloš Degenek o Rodrigau Izvor: TV Arena sport/Screenshot/MN Press

Bivši štoper Crvene zvezde Miloš Degenek (31) kritikovao je novog defanzivca crveno-bijelih Rodrigaa (29) poslije nastupa protiv Leha i smatra da on neće moći da pomogne u Ligi šampiona.

Upitan da komentariše nastup Rodrigaa u meču u kojem je dobio crveni karton prije isteka sata igre, Degenek je izgovorio otvoreno šta misli.

"Hajde, ja bih da ne komentarišem. Misliće neko da imam nešto protiv nekoga", počeo je Degenek.

Na opasku voditelja kroz šalu, da će neko možda pomisliti da se Degenek nameće, kapiten TSC-a je rekao da nije to u pitanju.

"Nit' sam ja za Zvezdu, niti bi me prihvatili, ali kažem ti svoje iskreno mišljenje, da to nije za ovaj nivo. Ako tako nastavi da igra, neće ovdje moći da igra, niti da pomogne Zvezdi u Ligi šampiona. Moje mišljenje je da on nije ni blizu ovog nivoa, ali Bože moj, tu su ljudi koji znaju fudbal dosta bolje od mene, da procijene ko je za to i ko nije. Moje je da ćutim i da radim", kazao je Degenek.

"Nema sujete u Zvezdi, svlačionica je sigurno dobra"

Istakao je Miloš Degenek da je siguran da je atmosfera u svlačionici crveno-bijelih dobra, bez obzira na to ko igra.

"Nema tu neke sujete, gdje sam igrao tokom svoje karijere - što sam većeg igrača sreo, sa većim pedigreom i boljim rezimeom, bio je veći gospodin i lakše je bilo pričati sa njim i doći do njega. Nema tu sujete, svlačionica je sigurno dobra, jedan čovjek, gospodin Goran Negić to drži pod kontrolom. Ne brinem se ja za nju", nasmijao se Degenek

"Samo iskazujem svoje mišljenje"

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Degenek je naglasio da se nada da niko neće zamjeriti zbog njegovih riječi.

"Nadam se da niko nije sujetan, samo iskazujem svoje mišljenje, što kažem ovdje na TV-u rekao bih i u restoranu, kafani, kako god. Obojica (Zoran Popović, bivši golman Zvezde i on) želimo ovom klubu sve najbolje, proveli smo lijepo vrijeme tu i da ne volim ovaj klub, grb i ove ljude koji su na tribinama, da nije tako, ne bismo sigurno bili ovdje da gostujemo i da odvojimo pet sati od žena i djece da budemo ovdje. Da ne volimo klub ne bismo to uradili", kazao je Degenek.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Crvena zvezda Miloš Degenek Leh Poznanj fudbal Liga šampiona Rodrigao

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC