"Nije on za ovaj nivo, neće pomoći Zvezdi u Ligi šampiona": Miloš Degenek oštro o novom Brazilcu crveno-bijelih

Bivši fudbaler Zvezde žestoko kritikovao novog štopera crveno-bijelih Rodrigaa.

Bivši štoper Crvene zvezde Miloš Degenek (31) kritikovao je novog defanzivca crveno-bijelih Rodrigaa (29) poslije nastupa protiv Leha i smatra da on neće moći da pomogne u Ligi šampiona.

Upitan da komentariše nastup Rodrigaa u meču u kojem je dobio crveni karton prije isteka sata igre, Degenek je izgovorio otvoreno šta misli.

"Hajde, ja bih da ne komentarišem. Misliće neko da imam nešto protiv nekoga", počeo je Degenek.

Na opasku voditelja kroz šalu, da će neko možda pomisliti da se Degenek nameće, kapiten TSC-a je rekao da nije to u pitanju.

"Nit' sam ja za Zvezdu, niti bi me prihvatili, ali kažem ti svoje iskreno mišljenje, da to nije za ovaj nivo. Ako tako nastavi da igra, neće ovdje moći da igra, niti da pomogne Zvezdi u Ligi šampiona. Moje mišljenje je da on nije ni blizu ovog nivoa, ali Bože moj, tu su ljudi koji znaju fudbal dosta bolje od mene, da procijene ko je za to i ko nije. Moje je da ćutim i da radim", kazao je Degenek.

"Nema sujete u Zvezdi, svlačionica je sigurno dobra"

Istakao je Miloš Degenek da je siguran da je atmosfera u svlačionici crveno-bijelih dobra, bez obzira na to ko igra.

"Nema tu neke sujete, gdje sam igrao tokom svoje karijere - što sam većeg igrača sreo, sa većim pedigreom i boljim rezimeom, bio je veći gospodin i lakše je bilo pričati sa njim i doći do njega. Nema tu sujete, svlačionica je sigurno dobra, jedan čovjek, gospodin Goran Negić to drži pod kontrolom. Ne brinem se ja za nju", nasmijao se Degenek

"Samo iskazujem svoje mišljenje"

Degenek je naglasio da se nada da niko neće zamjeriti zbog njegovih riječi.

"Nadam se da niko nije sujetan, samo iskazujem svoje mišljenje, što kažem ovdje na TV-u rekao bih i u restoranu, kafani, kako god. Obojica (Zoran Popović, bivši golman Zvezde i on) želimo ovom klubu sve najbolje, proveli smo lijepo vrijeme tu i da ne volim ovaj klub, grb i ove ljude koji su na tribinama, da nije tako, ne bismo sigurno bili ovdje da gostujemo i da odvojimo pet sati od žena i djece da budemo ovdje. Da ne volimo klub ne bismo to uradili", kazao je Degenek.

