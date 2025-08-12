"Igraju moraju da znaju, dosta ih nije pružilo što je trebalo": Milojevićeva opomena ekipi Zvezde poslije Leha

Autor Dragan Šutvić

0 : 17 Konferencija za novinare je završena

0 : 16 Milojević o povredi Endiajea "Bila je veoma intenzivna utakmica, Šerif je učestvovao u mnogo duela i vjerujem da su u pitanju grčevi, nemam informaciju da je u pitanju neka povreda."

0 : 13 Da li je bolje što je prva sa Pafosom na Marakani? "Kada imamo te probleme, možda je bolje da igramo kod kuće, sigurno je da će nas u avgustu očekivati nenormalno velika vrućina i vlaga na Kipru. Oni su adaptirani na to. Vidjeli ste Partizan kako je tamo prošao u julu, u avgustu je još gore. Sve su to stvari koje se uključuju u to i trebalo bi da se pripremimo još bolje. Ne perferiram jednu od dvije opcije, da li kod kuće ili na strani, ali složiću se da bi zbog problema moglo da bude bolje da igramo kod kuće."

0 : 12 "Dosta igrača van onog što je trebalo da pruže" "Ušli su bolje u utakmicu iz milion razloga, morali su da uđu. Jako, sa dosta rizika, presinga, da na našoj polovini uzimaju loptu. Nismo bili dobri, protivnik nam nije dozvoljavao i imali smo tu dosta problema. Očigledno je da su bili dobro pripremljeni, njihov trener je izuzetno dobar trener, Danac koji je pobjeđivao u Brondbiju sa jako dobrim stafom, svaki prekid je osmišljen, svaki detalj je jako bitan. Pogodili su šta su htjeli, mi na to u prvom dijelu nismo dobro reagovali, u drugom jesmo promjenom pozicija, ne formacijski. Dosta igrača bilo je van zone onoga što je trebalo da pruže. Analiziraćemo, vidjećemo i idemo dalje."

0 : 10 "Ivanić bi trebalo da igra, ne mogu sa sigurnošću da kažem" "Ivanić bi trebalo da bude, ne mogu to sa sigurnošću da kažem. Naš mediko tim će uraditi sve da vidimo koliko će moći da ih osposobe za ovako dinamičnu utakmicu. Ovo je viši nivo i morate da budete jako dobro fizički pripremljeni da biste mogli da iznesete utakmicu."

0 : 09 Pafos na skeneru Milojevića "Dobro skautirana ekipa, ništa ne rade ad-hoc, uzeli su kup, pa prvenstvo, uvijek dižu letvicu. Nije lako kiparsko prvenstvo i da neko uspije kraj Big 5 ili Big 6 ekipa. Zajedno sa AEL-om iz Limasola napravili su nešto novo. Stabilan klub i kada je u pitanju finansiranje i ulaganje. Žele da naprave nov stadion, o svom trošku. Izuzetno teška i dobra ekipa. Imate tamo već od Stankovića, koga sam trenirao u AEK-u, tu je i reprezentativac Hrvatske Oršić... Navijači Zvezde se sjećaju Bruna, igrao je za Šerif, Anderson je takođe špic. Izuzetno su brzi i dobro selektovana ekipa. Nije slučajno što su u plej-ofu."

0 : 07 "Veljko će u par sa Veljkovićem protiv Pafosa" "U ovakvoj utakmici je preuzeo odgovornost kada smo imali 10 igrača, ne plašim se za Velju, stabilno je dijete u glavi, što je najbitnije, dosta je sazrio, mnogo je zreliji nego njegova generacija. Vrijedan je, ima jako dobro iskustvo iz šest mjeseci u kojima je igrao i nemam nikakvu dilemu. Na njemu će biti da igra ovakve utakmice, sigurno je da će on biti sljedeći u paru sa Veljkovićem i drago mi je da imam takvog igrača."

0 : 06 O kartonima igrača Zvezde u kvalifikcaijama "Postavljate mi pitanja sa kojima se prvi put susrećem, fudbal je živa igra, adrenalin, za šta se dobijaju kartoni, postavka, loša percepcija, predviđanje, kašnjenje... Ne volim da se dobijaju kartoni na priču i takve stvari. Sve što je u žaru borbe je nešto što ne može da se kontroliše. Skrenuta im je pažnja i nije dobro, idemo dalje, šta da radimo."

0 : 05 "Bezveze i glupe kartone pravimo" "Možemo da pričamo da li je trebalo da izađe ili ne, to su iskusni igrači. Neke karte smo dobili jer smo zaslužili, ne zato što nas sudija ne voli, bezveze i glupe kartone pravimo na ovom nivou, igrači moraju da znaju da su ovo kvalifikacije za Ligu šampiona, ima VAR, iskusne su sudije. Nije prvi put, igraćemo bez Radeta i to je to".

0 : 04 "Pafos još brži, direktniji" "Čestitam igračima na prolasku, željeli smo da igramo plej-of, igraćemo protiv Pafosa, izuzetnog protivnika, još bržeg od Leha, još direktnijeg. imamo vremena da nađemo rješenje za utorak."

0 : 04 Milojević o suspenzijama Krunića i Rodrigaa "Faliće nam svaki igrač. I danas je Elšnik bio pod velikim znakom pitanja, imao je noćas temperaturu. Mića Ivanić takođe nije bio spreman, bio bi veliki rizik da je danas ušao. Pored Arnautovića i Radonjića, koji nam takođe fale..."

0 : 03 Milojević o utakmici "Danas je završeno 'drugo poluvrijeme' dvomeča i možemo da imamo kompletnu sliku. Znali smo, tačno smo pričali igračima i spremali se na to da je Leh veoma dobra ekipa, prvak Poljske, koji takođe igra pred 40.000 gledalaca. Spremali smo se tako da je moglo da se vidi i u prvom dijelu meča da su nas jako dobro skautirali. Sve što smo htjeli da uradimo, nismo uspijevali, a ni mi nismo bili energetski onakvi kakvi je trebalo da budemo. Sigurno je da je bilo dosta igrača koji danas nisu imali 'svoj dan', a imali smo i rezultat koji nam je davao prednost. Sve to kada uzmemo u obzir, završilo se kako se završilo."

23 : 59 Počela je konferencija Vladana Milojevića Poslije trenera Poljaka, pred novinare je došao i trener Zvezde.

23 : 41 Šta kaže Danac o atmosferi na Marakani? "Meni se lično sviđa ovakva atmosfera i mislim da je igrači vole. U Poznanju smo imali dobru atmosferu. Nije toliko bitno što navijači nas ne vole, ali mi moramo da budemo spremni na to. Mislim da su moji igrači uživali, ja jesam svakako".

23 : 39 Trener Leha o pojačanjima "Uf, teško je predvidjeti šta će biti u budućnosti. Mi još uvijek razmišljamo o transferima i tražimo igrače posebno jer smo imali dosta povreda. Ne mogu ništa da garantujem, samo ću da kažem da i dalje tragamo za igračima. Očekujem više igrača, ali ne mogu da garantujem kada."

23 : 38 Prvo se obraćaju Poljaci Trener Leha Nils Frederiksen prvi daje svoje utiske. "Naravno ne mislim da je to bilo dobro. Kada igrate sa igračem više morate bolje, ali naš protivnik je pokušao da ukrade vrijeme i da ubije igru. Igrali smo dva meča sa dosta dobrim timom. Nismo bili mnogo gori, ali oni su bili dovoljno bolji od nas."