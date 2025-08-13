Navijači Leha pretučeni u Beogradu: "Sačekuša" na auto-putu, napadnuti štanglama

Došlo je do incidenata poslije meča između Crvene zvezde i Leha u Beogradu.

Crvena zvezda i Leh igrali su utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona prethodne večeri na stadionu "Rajko Mitić", a kako prenosi "Telegraf" poslije nje došlo je do sukoba.

Nezvanično, navijači Leha pretučeni su štanglama na auto-putu poslije utakmice. U "sačekuši" koja se odigrala oko 4.30 kod jedne benzinske stanice, navijači Leha su napadnuti kada su se vraćali sa utakmice, o čemu sada polako "cure" pojedini detalji incidenta.

"Veća grupa, zasad neidentifikovanih lica za koje se pretpostavlja da su navijači Zvezde, presrela je vozilo u kojem su bila četvorica Poljaka, starih oko 30 godina. Poljacima su zadali više udaraca palicama po tijelu i glavi. Na lice mjesta izašli su policija i Hitna pomoć", navodi se u tekstu.

Crvena zvezda je inače remizirala protiv Leha 1:1, ali je pobijedila ukupnim rezultatom 4:2 i tako prošla u plej-of Lige šampiona, a na samom stadionu bilo je uglavnom mirno.

Uoči utakmice, u centru Beograda, bilo je incidenata jer su Poljaci razbili izloge i natjerali policiju na reakciju.

