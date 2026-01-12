"Kao prvo, nije to bio rezultat": Olga Danilović izbacila šampionku, pa ostala u šoku

Srpska teniserka Olga Danilović odigrala meč poslije skoro dva mjeseca i slavila na početku turneje u Australiji protiv favorizovane protivnice iz SAD.

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u drugo kolo turnira u Hobartu pošto je pobijedila Mekartni Kesler iz SAD u tri seta. Nakon nešto više od dva sata tenisa, Danilovićeva je podigla visoko pesnicu pošto je slavila 4:6, 6:4, 6:4 i time je na lijep način počela turneju u Australiji.

Kesler je inače druga nositeljka na ovom turniru i prošlogodišnja je šampionka Hobarta, tako da je pobjeda srpske teniserke samim tim i veća, pošto je još jednom pokazala da je za daleko veće domete od onih koji su trenutno predstavljeni pred njom.

- You have beaten the defending champion in straight sets...

- Uhm, well it was 3 sets, uhmm yeah

Ono što je zanimljivo je da se Olga Danilović malo i iznervirala na kraju meča kada je radila obavezni intervju na terenu jer je prvo primijetila da se reporterka nije dobro spremila. Istakla je da je Olga Danilović pobedila u dva seta, tako da je Srpkinja prvo ispravila rezultat: "Kao prvo, bilo je u tri seta", rekla je Srpkinja prije nego što je istakla da je zadovoljna urađenim.

Inače, ovo je bio prvi meč za Danilovićevu još od kraja oktobra, a naredna rivalka biće joj Sterns ili Krejčikova.

Olga Danilović i Mekartni Kesler Izvor: Youtube/WTA

