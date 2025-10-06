Olga nije uspjela da se vrati pobjedama: Poraz na startu turnira u Kini

Olga Danilović završila je takmičenje u Vuhanu.

Olga Danilović vratila se na teren prvi put od ispadanja u prvom kolu US opena. Međutim, srpska teniserka ni ovog puta nije upisala pobjedu, pa je takmičenje u Vuhanu završila porazom od Klare Tauson 2:0 (6:3, 7:5). Olgu sada očekuje borba u dublu, nakon što je suviše rano završila učešće u singlu.

Danilovićeva nije najbolje startovala, ali je sačuvala servis i povela 1:0. Međutim, 12. igračica svijeta napravila je potom rani brejk, pa ga i potvrdila za velikih 3:1. Igralo se u nastavku gem za gem, ali je teniserka iz Danske imala prednost, a u samom finišu prvog seta uspjela je da od 30:0 za Olgu, dođe do 40:30 i osvoji prvi set.

Olga je pokazala znatno bolji otpor u nastavku meča, pa je brejk pri 3:1 za Tauson uspjela da vrati i smanji zaostatak. Do samog kraja teniserke su čuvale servise, tako da se mnogo veća borba vodila dok je srpska teniserka započinjala poene. Na kraju, 12. igračica svijeta uspjela je da nadmudri Danilovićevu i novim brejkom potvrdi bolju igru, ali i plasman u drugo kolo turnira u Kini.

Tauson će naredni duel igrati protiv teniserke iz Hrvatske Antonije Ružić, koja je pobijedila Poljakinju Magdu Linet ubjedljivim rezultatom 2:0 (6:2:63). S druge strane Olgu očekuje borba u dublu, ona će u paru sa Ukrajinkom Martom Kostjuk izaću na teren u utorak od 10.30 i igrati protiv domaće igračice Hani Gou i Ruskinje Aleksandre Panove.

Srpska teniserka posljednji put je u singlu slavila protiv Kejt Batler u prvom kolu Sinsinatija, 7. avgusta.