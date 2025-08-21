Srbi nisu imali sreće na žrijebu za US open: Kecmanović protiv velikog Rodžerovog fana, Olga na mukama

Poznato je i žrijeb za US open i šta čeka sve srpske tenisere i teniserke na takmičenju u Americi

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Žrijeb za US open završen je ekspresno, kompjuterski i brzo je otkriveno ko će sa kim igrati. Novak Đoković saznao je put do 25. grend slem titule, a neće biti lako ni ostalim srpskim teniserima na posljednjem grend slemu sezone.

Hamad Međedović je jedini u dijelu žrijeba sa Janikom Sinerom i njegov prvi rival biće Danijel Altmajer (Njemačka). Ako prođe prvu prepreku, u drugom kolu mogao bi da igra protiv Stefanosa Cicipasa (Grčka), a u trećem sa Karenom Hačanovim (Rusija).

U dijelu žrijeba u kom je i Novak su Miomir Kecmanović i Laslo Đere. Kecmanović ima najtežeg protivnika na startu turnira i čeka ga supertalentovani Brazilac Žoao Fonseka. Ako njega dobije, igraće protiv boljeg iz duela Tomasa Mahača (Češka) i Luke Nardija (Italija), a potencijalni rival u trećem kolu mu je Jakub Menšik (Češka). Najbolji žrijeb ima Đere pošto na startu igra sa Rafaelom Kolingtonom (Belgija), a ako opravda ulog ufavorita mogao bi da igra protiv Kaspera Ruda (Norveška).

Šta čeka Olgu?

Jedina srpska predstavnica u konkurenciji dama je Olga Danilović. Ona se nalazi u istom dijelu žrijeba sa Arinom Sabalenkom, ali je dobra vijest da na nju ne može da naleti u ranom dijelu turnira. Prva rivalka biće joj Japanka Mojuka Učijima.

Ukoliko Srpkinja opravda ulogu favorita, igraće sa Viktorijom Mboko (Kanada) ili Barborom Krejčikovom, a u trećem kolu mogla bi da igra protiv Eme Navaro (Amerika). Potencijalna rivalka u osmini finala bila bi joj Ruskinja Mira Andrejeva.