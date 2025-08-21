logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nik Kirjos se povukao sa US opena

Nik Kirjos se povukao sa US opena

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Nik Kirjos se povukao sa US opena i njegovo mjesto zauzeće "srećni gubitnik". Prijatelj Novaka Đokovića nikako ne uspijeva da pronađe kontinuitet igara...

Nik Kirjos se povukao sa US opena Izvor: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Nik Kirjos povukao se sa US opena. Nije dovoljno spreman da se takmiči na posljednjem grend slemu sezone. Organizatori su potvrdili da će njegovo mjesto da zauzme "srećni gubitnik" i da će da bude na žrijebu koji počinje danas od 18 sati po našem vremenu, a u podne po lokalnom.

Posljednji zvaničan turnir Australijanac je igrao u martu ove godine kada je učestvovao na turniru u Majamiju i tamo je pobijedio Mekdonalda, pa izgubio od Hačanova. Muči se žestoko sa zdravljem i nikako ne može da se vrati na teren i da igra na nekadašnjem nivou, na onom koji mu je donio finale Vimbldona...

Svjestan je i Kirjos da se više muči na terenu nego što igra i da se penzija bliži. Pričao je to u više navrata, da ne može sebe da zamisli da igra kao Novak sa 38 godina i da problemi sa povredama i te kako utiču na njegovo samopouzdanje i mentalno zdravlje. Vidjećemo koliko će još igrati.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:23
Nik Kirjos izvlači ajkulu iz mora
Izvor: instagram/k1ngkyrg1os
Izvor: instagram/k1ngkyrg1os

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nik Kirjos Tenis US open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC