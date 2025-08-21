Muškarcima traži 1.000 evra za veče, a karijeru zapostavila: Teniserka sad živi od sajta za odrasle

Američka teniserka Sašija Vikeri ne bilježi sjajne rezultate na terenu, pa se prebacila na sajt za odrasle i tamo joj veoma dobro ide prodaja provokativnih fotografija i snimaka.

Izvor: Instagram/sachiavick/printscreen

Američka teniserka Sašija Vikeri (30) ovih dana se bori za plasman u glavni žrijeb US opena, ali je u centru pažnje zbog sasvim drugih stvari. Iako je u svijetu sporta prilično poznata, Amerikanka zapravo živi od zarade na sajtu za odrasle, gdje redovno objavljuje sadržaj za svoje pratioce koji na mjesečnom nivou plaćaju za sadržaj koji kreira.

Sašija nikada nije očekivala da će paralelno graditi sportsku karijeru i objavljivati svoje provokativne fotografije za novac, ali je život imao drugačije planove za nju. Prihvatila je to, otkrila da je sajt za odrasle nova mogućnost za zaradu u njenom životu i odlučila da naplati svoj izgled.

"Iskreno, ne, nisam to planirala, ali sam veoma otvorenog uma i ne zanima me šta ljudi misle o meni… Takođe, to je najlakše zarađen novac u mom životu i uživam u tome", rekla je Sašija, kojoj je dio zarade i to što naplaćuje muškarcima koji žele da je izvedu na sastanak.

Sada, barem u šali, traži čak hiljadu dolara za izlazak na piće sa muškarcima koji joj se udvaraju! "Više ne izlazim besplatno zbog ponašanja muškaraca. Sada zahtijevam depozit prije sastanka - pošaljite mi 1.000 dolara i možemo da se dogovorimo. Moj Kešep je $Sachiavick", odgovorila je Sašija Vikeri na pitanje koje joj je postavljeno preko društvenih mreža.

Koliko zarađuje Sašija Vikeri?

Iako nije istakla koliko je do sada novca zaradila od prodaje provokativnog materijala, Sašija je oduševljena biznisom. "Nikada više neću pričati loše o djevojkama koje su na OnlyFans-u do kraja života. Jer, količina novca koju sam tamo zaradila za prva dva dana me je potpuno šokirala. Bila sam prosto zapanjena", rekla je Sašija Vikeri.

Američka teniserka u opisu svog "Only Fans" profila ističe da se tu nalazi sadržaj koji je previše eksplicitan za ostale društvene mreže poput instagrama, a da se najzanimljiviji sadržaj koji kreira posebno doplaćuje - za to morate da joj pošaljete poruku i raspitate se. Osnovni paket košta 12,99 dolara na mjesečnom nivou, a do sada je objavila 30 fotografija i 17 snimaka.

Kakvu karijeru ima Sašija Vikeri?

Teniserka sa Floride svojevremeno je bila veoma talentovana, ali nije uspjela da stigne do samog svjetskog vrha. Njen najbolji plasman u karijeri je 73. pozicija i na njoj se nalazila prije malo više od sedam godina. Trenutno je tek 559. igračica svijeta, pa je jasno da joj sport baš i nije u fokusu zbog druge karijere koju razvija u posljednje vreme.

Što se tiče turnira na kojima je učestvovala, ima nekoliko zapaženih grend slem rezultata. Po jednom je stizala do drugog kola Australijan opena i Vimbldona, a čak četiri puta igrala je drugo kolo US opena, koji joj najviše prija. Takođe, igrala je drugo kolo Vimbldona u ženskom dublu i drugo kolo US opena u miksu. Na ITF nivou osvojila je tri titule u singl i tri titule u dubl konkurenciji.

Najveću pobjedu u karijeri ostvarila je 2018. godine na Indijan Velsu. U tom trenutku treća teniserka svijeta Gabrinje Muguruza morala je da položi oružje pred Sašijom Vikeri, koja je odigrala jedan od najboljih mečeva u karijeri i nakon preokreta stigla do pobjede. Od učešća na teniskim turnirima tokom karijere zaradila je nešto preko dva miliona američkih dolara.