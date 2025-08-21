Međedović vikao "Vamos", rival pobjesnio: Sjeo na klupu i dobacivao mu, Hamad ga ugasio jednom rečenicom

Hamad Međedović trenutno trenira u Španiji, pa nije ni čudo što viče "vamos". Ipak Gabrijelu Dijalu je to zasmetalo.

Ušao je u ozbiljan sukob Hamad Međedović na svom meču trećeg kola turnrira u Vinston Salemu u Americi. Savladao je Gabrijela Dijala iz Kanade 6:4, 6:2 i tako zakazao četvrtfinale sa Gabrijelom Mpeši Perikarom, ali je svog rivala žestoko iznervirao.

Tokom jednom posebno teškog poena viknuo je sprski teniser "Vamos" i burno proslavio svoj poen i uzimanje gema, a na pauzi između gemova imao je šta da mu kaže Kanađanin.

"Ti si igrač kome je teško uzeti brejk, morao sam da proslavim", rekao mu je Hamad i izvinio se što je bio preglasan pri proslavi. Pogledajte tu situaciju na terenu:

Hamad sjajan u Americi

Odlično igra Hamad u Americi. Nakon što je na Vimbldonu ispao u prvom kolu od Sebastijana Ofnera na tvrdim podlogama je mnogo bolji. U Sinsinatiju je pobijedio Kovačevića i Grikspora, pa je ispao od Alkaraza, mada je pružio veliki otpor. U Vinston Salemu je za sada dobio Riderkneh, Firnlija i Dijaloa, a sa Mpeši Perikarom igra pola sata nakon ponoći.

Pred US Open koji je zapravo već počeo u dublovima i kvalifikacijama Hamad napreduje i čeka ga renking karijere. Sa ovom pobjedom je siguran na 57. mjestu, a ako ubilježi još koji trijumf mogao bi prvi put u karijeri da uđe u prvih 50.