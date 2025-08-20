Dobojlija u četvrtfinalu čelendžera u Sofiji: Nedić želi da se revanšira Dodigu

Andrej Nedić plasirao se u četvrtfinalu čelendžera u Sofiji, što bi mu trebalo donijeti najbolji ATP plasman u karijeri.

Izvor: Teniski savez RS

Mladi dobojski teniser Andrej Nedić u srijedu je napravio još jedan korak na čelendžeru u Sofiji savladavši indijskog tenisera Sumita Nagala.

Poslije pobjede 7:5, 6:4 u prvom kolu protiv Nine Serdarušića dvadesetogodišnji Dobojlija u drugom kolu u Sofiji pobijedio je Indijca rezultatom 7:5, 1:6, 6:4.

Nedić se tako plasirao u četvrtfinale u kojem ga čeka duel sa Matejom Dodigom.

Biće to prilika za dvadesetogodišnjeg Nedića da se revanšira hrvatskom teniseru za poraz u Skopju u maju ove godine, a Dodig ga je pobijedio i u Novom Sadu prije dvije godine.

Bez obzira na ishod ovog meča Nedić će plasmanom u četvrtfinale čelendžera u Sofiji gotovo sigurno stići do renkinga karijere.

Bh. teniser na posljednjoj ATP listi zauzeo je 386. mjesto, ali bi taj plasman mogao popraviti za više od 30 pozicija.

U dosadašnjoj karijeri najbolji renking mu je bila 379. pozicija.