Novak Đoković oprostio "izdaju": Sreo čovjeka kome je pisao noćima, cijeli svijet je vidio pravu istinu

Novak Đoković je poražen na startu US opena zajedno sa Olgom Danilović u miks dublu, a sada je okreće primarnom cilju. Tokom dana je trenirao sa Dancem Holgerom Runeom koji je nedavno angažovao upravo nekadašnjeg Đokovićevog kondicionog trenera Marka Panikija. Italijan se brzo snašao nakon otkaza koji mu je uručio Janik Siner pred početak Vimbodona.

Mnogi su prelazak Marka Panikija i Ulisesa Badija u tim Sinera okarakterisali kao izdaju, ali da "zle krvi" nije bilo pokazuje susret srpskog asa sa nekadašnjim trenerom. Novak je bio istinski oduševljen kada je ugledao Panikija, dugo su ćaskali sa odmijehom na licu, ličilo je kao da se podsjećaju "dobrih, starih vremena". Sada je Marko u strčnom štabu Runea koji je takođe veliki prijatelj sa Đokovićem i često sparinguju zajedno. Da li će mu odati neke tajne najboljeg svih vremena, zasigurno hoće, ali mora mladi Danac još dosta da radi na svim aspektima igre, a pogotovo na mentaloj snazi.

Đoković ga zvao u gluvo doba noći

Marko Paniki je u dva navrata sarađivao sa Đokovićem i skoro 10 godina je trajala njihova priča. Italijan je jednom prilikom otkrio kako ga Novak zove usred noći ako ima neku dilemu ili pitanje i da je njegova posvećenost tenisu nevjerovatna.

"Zvao me je u neuobičajeno vrijeme. Da li znaš koliko puta mi je noću slao poruke, jer je nešto vidio? Pisao mi je: 'Marko, čuj, provjeri ovu stvar, možda bi mogla da nam pomogne.' I tu je moglo biti bilo šta, od ishrane do načina odmora i oporavka", rekao je Paniki jednom prilikom i nastavio:

"Đoković je bio taj koji je živio 24 sata za tenis. Ne samo u trenucima u kojim je bio na terenu, već pričamo i o 'nevidljivom' treningu. Pod tim mislim na vrijeme kada je kod kuće, kada čita nešto što bi u njegovom umu moglo da bude priprema za tenis. On će uvijek da istražuje i to je prva stvar koju radi."

Šta je rekao Đoković o prekidu saradnje?

Odmah je Đoković stavio tačku na spekulacije o potencijalno razdoru u stručnom štabu, a imao je komentar na otkaz koji je Siner pred Vimbldon uručio njegovim bivšim saradnicima.

"Radio sam sa Markom i Ulijem, veliki su profesionalci i mnogo su doprinijeli mom uspjehu. Ne znam zašto je to uradio, iznenadio je i mene. Mislio sam da su njegova igra i tijelo napredovali dosta u posljednjih godinu i po dana, a oni su integralni dio tog tima. Da budem iskren, ne znam..."

Pokušao je da razumije Sinera i nekako opravda njegov neočekivani potez. "Promjene se dešavaju, ne mora da bude to zbog nekog profesionalnog, možda je razlog privatne prirode. Ima mnogo faktora koji odlučuju o tome sa kim ćete da radite. Kao neko ko je pravio promjene, razumijem ga. Nekada se jednostavno ne poklapate više i dođe do razlaza. Tražite nešto svježe i drugačije. U mom slučaju je pola tima uz mene dugo, dugo vremena i to mi daje emotivnu stabilnost i osjećaj sigurnosti i snage u tom smislu. Teško je govoriti o svemu tome, svi smo unikatni", zaključio je Đoković.

Zašto ga je Siner otpustio?

Italijan je nakon doping afere otpustio Luku Naldija i Umberta Fereru, da bi na njihovo mjesto došli Paniki i Badio. Ipak, saradnja nije potrajala, da bi italijanski mediji otkrili da se prvom teniseru svijeta nije dopalo to što je Paniki imao previše istupa u medijima, dok o fizioterapeutu nisu ništa otkrili.

"Ništa veliko se nije dogodilo. Ništa posebno. Razišao sam se sa njima, ne utiče to na mene. Osjećam se spremno da se takmičim, slobodno, moj tim i ja smo spremni da uradimo sve što možemo. Tu sam da igram dobar tenis, to je moj glavni cilj zašto sam ovdje. Ostvarili smo velike rezultate zajedno i zahvalan sam im na tome, uradili smo sjajan posao. Odlučio sam da uradim nešto drugačije, biće zanimljivo vidjeti šta mogu da uradim u Londonu", rekao je Siner.

Diplomatski je dodatno pojasnio, a onda poslije Vimbldona još jednom šokirao javnost i u svoj tim vratio istog trenera koji je među krivcima za doping aferu.

"Nema jedan specifičan razlog. Ništa ludo se nije dogodilo. Kao što sam rekao, napravili smo sjajne rezultate, igrao sam finale Rolan Garosa. To je to. Stvari se mijenjaju u ovom sportu. Nema ništa čudno. Ponekad igrač osjeti nešto drugačije, to je moj slučaj. Ovdje sam da bih igrao tenis i da pokažem da mogu da igram dobar tenis na travi."