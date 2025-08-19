logo
Novak Đoković i Olga Danilović odmah ispali sa US Opena: Za 45 minuta izgubili od Rusa u Njujorku

Autor Dragan Šutvić
0

Najbolji teniser svih vremena u miks-dublu sa Olgom Danilović izgubio od ruskog tandema Medvedev - Andrejeva.

Novak Đoković i Olga Danilovič ispali sa US opena Izvor: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Novak Đoković i Olga Danilović eliminisani su u 1. kolu turnira US Opena u miks-dublu protiv ruskog tandema Danil Medvedev - Mira Andrejeva. Konačan rezultat bio je 4:2 i 5:3 za pobjednički tim, koji se plasirao u sljedeću rundu za 45 minuta.

Prema novim pravilima, srpski tim je odigrao ravnopravan prvi set, u kojem je jedan brejk ruskog tima bio dovoljan za vođstvo 1-0. Međutim, u drugom je srpska kombinacija počela bolje, Novak Đoković zaplesao je poslije jedne sjajne paralele, a onda su Srbi pri vođstvu 3:1 potpuno stali.

Imali su Novak i Olga situaciju u svojim rukama, ali je Danilovićeva napravila dvije servis-greške, Rusi su taj momenat iskuristili da se vrate u set, izjednače i preokrenu. U njihovom naletu bilo je jasno da Olga i Novak teško mogu da ih zaustave i nisu uspjeli do kraja, pa su im posle meča čestitali plasman u sljedeću rundu.

Đoković i Danilovićeva spremaće se sada u Njujorku za 24. avgust i za početak takmičenja u singlu.

