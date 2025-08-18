Srpsko-ruski duel na US Openu: Poznato kada Olga i Novak startuju u Njujorku

Olga Danilović i Novak Đoković na teškom izazovu već u prvom kolu.

Izvor: COLIN MURTY / AFP / Profimedia

Olga Danilović i Novak Đoković igraće u miks dublu na predstojećem US Openu, u dosad nikad viđenom formatu. Prvi rivali su im Mira Andrejeva i Danil Medvedev, tako da na neće imati nimalo lak zadatak.

Sada je poznato u kom terminu će se igrati njihov meč. Srpsko-ruski duel je zakazan za utorak od 23 časa, što je vrijeme koje se neće baš dopasti navijačima u Srbiji.

Đoković je posljednji takmičarski meč odigrao u polufinalu Vimbldona, ali ćemo ga prije takmičenja u singlu vidjeti na djelu. Postoji bojazan da je povrijeđen, međutim, ne verujemo da bi previše rizikovao u dublu, a da nije spreman za ključni događaj.

Nikad viđen format dublova

Povelo se dosta polemike oko formata takmičenja, a mnogi smatraju da to što se turnir za parove održava nedjelju dana ranije znači da je to sporedni događaj. Ipak, oni drugi smatraju da će doprineti popularizaciji kako celokupnog tenisa, tako i dublova. Na turniru u miks dublu takmiči se 16 timova. Osam timova su izborili takmičenje na osnovu renkinga, dok su ostali dobili sprecijalne pozivnice. Takođe, igra se za rekordnu sumu od milion dolara..