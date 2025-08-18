logo
Čitaoci reporteri

Novak Đoković i Olga Danilović saznali rivale na US Openu

Novak Đoković i Olga Danilović saznali rivale na US Openu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Novak Đoković i Olga Danilović saznali su žrijeb i imena protivnika na miks dubl turniru US opena. Nagradni fond je milion dolara

novak djokovic i olga danilovic zrijeb za us open miks dubl Izvor: PSNEWZ / Sipa Press /Li Ying / Xinhua News / Profimedia

Novak Đoković i Olga Danilović igraće za nagradni fond od milion dolara. Najbolji srpski teniser i teniserka igraće u miks dublu na US openu, na turniru koji počinje pre glavnog turnira i predstavlja neku vrstu egzibicije. Ujedno će to da bude i prvi i jedini pripremni turnir pred posljednji grend slem sezone.

Novak i Olga igraće u prvom kolu protiv ruskog tandema - Mira Andrejeva/Danil Medvedev. Ukoliko preskoče prvu prepreku čeka ih bolji iz meča između prvih nosilaca Džesike Pegule i Džeka Drejpera i Eme Radukanu i Karlosa Alkaraza.

Za druge favorite proglašeni su Elena Ribakina i Tejlor Fric koji igraju protiv Sare Erani i Andree Vavasorija, inače dubl specijalista tako da su uprkos tome što nisu nosioci oni realno prvi favoriti. Janik Siner igraće u tandemu sa Katerinom Sinijakovom koja je takođe specijalista za igru u parovima.

Šta je problem sa Novakom?

Novak Đoković je u Crnoj Gori počeo sa treninzima i upravo odatle su se pojavljivali snimci sa treninga. Dakle, sve to sugeriše da još uvijek nije stigao u Njujork. Upravo je to najveći problem i ono što se još uvijek čeka.

Meč srpskog i ruskog tandema igraće se u utorak, a zakazan je kao četvrti na programu. Treći meč počeće u 14 sati po lokalnom vremenu odnosno 19 sati po našem, tako da Novak i Olga ne bi trebalo da budu na terenu prije 21 sat po našem vremenu. S obzirom na to da nema nikakvih informacija u vezi potencijalnog otkazivanja i slično, jasno je da će njih dvoje danas morati da dođu u Njujork.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:06
Novak Đoković peva kosi tata kosim ja
Izvor: X/Wolfy
Izvor: X/Wolfy

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Olga Danilović Tenis US open

