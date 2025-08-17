logo
Najtalentovanija srpska teniserka osvojila prvu titulu u karijeri!

Autor Dragan Šutvić
0

Lijepe vijesti za srpski tenis jer je Teodora Kostović osvojila prvu titulu u karijeri.

Teodora Kostović osvojila prvu titulu u karijeri Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Srpska teniserka Teodora Kostović osvojila je prvu titulu u profesionalnoj karijeri. Ona je trijumfovala na ITF turniru koji se već tradicionalno održava u Kuršumlijskoj Banji, a u finalu je 18-godišnja Beograđanka bila bolja od rivalke iz Sjeverne Makedonije Line Đorčesku.

Teodora je trijumfovala u dva seta (7:5, 6:3) i time potvrdila da je jedna od najtalentovanijih igračica na ovim prostorima, o kojoj se već godinama i priča kao vrhunskom potencijalu.

S obzirom na prvu titulu, Teodoru od ponedjeljka čeka i najbolji plasman na WTA listi do sada i zauzeće 268. mjesto.

