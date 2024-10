"Ne ugledam se ni na koga, neka drugi gledaju mene": Teodora je šampionka Evrope i puca od samopouzdanja

Teodora Kostović družila se sa srpskim medijima u Beogradu.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Srbija ima svijetlu budućnost u svijetu tenisa. Supertalentovana Teodora Kostović (17) nedavno je osvojila Evropsko prvenstvo i to prilično dominantno. Pokazala je svima šta i koliko može i vjeruje u sebe. Samopouzdanje joj nikada nije manjkalo, što se moglo čuti i po njenim izjavama u prošlosti.

Sada je održala konferenciju za medije u Beogradu, uz novog predsjednika TSS Gorana Đokovića. Nije sakrivala osmijeh sa lica. "Fenomenalan osjećaj, isplatio se sav trud i rad. Srećna sam što sam donijela zlato Srbiji na Evropskom prvenstvu, prošle godine osvojila sam bronzu i to me je jako boljelo. Vratila sam se jača, motivisanija i uspjela sam u tome", počela je Teodora.

Otkrila je kakve planove ima. "Sljedeće što treba da igram je Završni masters u Kini, to je turnir na kom učestvuje najboljih osam, potrudiću se da ostvarim što bolji rezultat i da probam da budem broj jedan na svjetskoj rang listi."

Nedavno je na turniru u Kuršumlijskoj banji igrala protiv Berfu Čengiz koja je blizu 200. pozicije na WTA listi. Srpkinja je trenutno na 949. mjestu i vjeruje da može mnogo. "Generalno taj meč nisam dobro odigrala, jer sam došla direktno iz Austrije na turnir. Po kvalitetu tenisa vjerujem da sam top 100 WTA i toga se držim. Ona je taj dan bolje odigrala i to je to."

Zna na čemu mora da radi kako bi došla do cilja. "Moram da radim na fizičkoj pripremi prije svega to je jedna od najvažnijih stvari u sportu, voljela bih da unapredim svoju mentalnu stabilnost, da budem još bolja u teškim momentima i trenucima kada se meč lomi da donesem pravu odluku. To je to"

"NE UGLEDAM SE NI NA KOGA"

Zanimljiv stav ima Teodora. Prati koleginice, ali na njih gleda kao na rivalke. "Generalno moram da ih gledam, to su mi protivnice, ne ugledam se ni na koga, trudim se da budem jedinstvena i da drugi gledaju mene."

Na Rolan Garosu prije dvije godine bila je previše nervozna, nervirala se zbog načina na koji njena protivnica igra. Ove godine je u Parizu bila mirnija, to je bilo vidljivo na terenu. "Drago mi je da se to primijeti, radila sam na tome sa psihologom dosta i stvarno mi je pomoglo. Jednostavno, da ako hoću da budem najbolja. Znam da moram da se nosim sa tim pritiskom. Kako kažu, pritisak je privilegija, tako da..."

"ODRASLA SAM UZ NOVAKA, ANU I JELENU"

Na pitanje koja joj je omiljena podloga je nakratko zastala. "Podloga kao podloga, imam osvojen turnir na sve tri podloge, travi, šljaci, betonu. Najveći procenat mi je na travi. Nemam omiljenu podlogu, kada igram svoj najbolji tenis, vjerujem da mi niko ništa ne može."

Ispričala je i ko je inspiriše. "Odrasla sam uz Noleta, Anu i Jelenu i njih sam najviše pratila, jer su naši. Trudila sam se da im dam podršku i oni su me motivisali i inspirisali", poručila je Teodora Kostović.

Na kraju je riječ dobio Goran Đoković. "Čestitam Teodori, svaka čast, posebno za finale gdje je deklasirala protivnicu sa 6:0, 6:1. Ponosni smo u Srbiji, TSS je ponosan. Ona je u našem programu i nadam se da će i u Kini napraviti dobar rezultat i da ćemo je sačekati u velikom broju", zaključio je Goran.