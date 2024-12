Majstora fudbala uništila trauma iz djetinjstva!

Dele Ali je sada bez kluba, a trebalo je da bude lider reprezentacije Engleske.

Trebalo je da bude novi Stiven Džerard ili Frenk Lampard, probio se kao tinejdžer i počeo da igra ključnu ulogu u Premijer ligi. Sada sa 28 godina zvanično je izbačen iz bivšeg kluba! Dele Ali je upravo objavio da se rastao sa Evertonom, tj. da više neće trenirati sa ekipom.

Posljednji takmičarsku utakmicu nekadašnji reprezentativac Engleske odigrao je u februaru 2023. godine na pozajmici u Bešiktašu, a od početka ove sezone Ali je trenirao sa Evertonom iako mu je ugovor sa klubom istekao na kraju prošle sezone. Sada je definitivno završio sa Evertonom!

"Kao što je svuda javljeno ove nedjelje, 2025. možda donosi novi put i neke nove uzbudljive prilike. Prije nego što se to desi jako mi je važno da se kaže koliko sam zahvalan osoblju i igračima u Evertonu koji su me podržavali. Ovo je za mene bila nevjerovatno teško putovanje i sada pokušavam da se i konačno vratiim na teren. Ne mogu dovoljno da se zahvalim stručnom štabu na radu koji su uložili u to. Nažalost stvari se nisu odvijale kao što sam se nadao i mislim da je pravo vrijeme da okrenem novi list. Želim da svima u ovom sjajnom klubu poželim sreću i nadam se da ćemo se uskoro sresti", napisao je Dele Ali.

TREBALO JE DA BUDE NOVI DŽERARD!

Bamidele Džermejn Ali rođen je u Milton Kinzu 1996. godine, a počeo je u lokalnim MK Donsima. Igrao je za njih u nižim ligama, a onda je 2015. kao 19-godišnjak došao u Totenhem i odmah oduševio. Počeo je da igra za prvi tim, a na kraju je do 2022. godine odigrao 269 mečeva i dao 67 golova za ovaj klub.

Svi su mislili da će u godinama koje slokede on postati najbolji igrač Premijer lige i Engleske, ali to se nije desilo. Nakon što je sa Engleskom odigrao polufinale Svketskog prvenstva 2018. godine krenuo je da pada. Kasnije se ispostavilo da je imao mnogo problema sa depresijom. Otkrio je da je svemu tome razlog teško detinjstvo i traume koje je preživoo.

ZLOSTAVLJAN, DILOVAO DROGU SA OSAM GODINA!

Dele Ali je odrastao sa majkom koja je bila alkoholičarka, ali je potom sa devet godina otišao u Nigeriju. Tu mu je živio otac, ali poslije dvije godine u Africi vratio se u Milton Kinz i ponovo se uselio kod majke. Gostujući u emisiji kod Gerija Nevila otkrio je da je zlostavljan sa šest godina od strane prijateljice svoje majke.

"Sa šest godina sam bio zlostavljan, zlostavljala me je prijateljica moje majke alkoholičarke", kazao je Dele Ali prije nego što se rasplakao, a Gari Nevil kome su oči bile pune suza ga je tješio: "Onda su me poslali u Afriku da se naučim disciplini, pa sam vraćen nazad. Sa sedam sam počeo da pušim, a sa osam sam počeo da prodajem drogu. Jedna starija osoba mi je rekla da nikad ne bi zaustavili klinca na biciklu i tako bih vozio okolo as loptom, a kod sebe bih imao drogu."

Sa 13 godina je počeo mirniji period za njega, kada se uselio kod Alana i Sali Hikford, roditelja jednog od saigrača u MK Donsima. U jednom momentu karijere je skinuo prezime sa dresa i na dresu mu do danas piše Dele jer kaže da sa porodicom ne osjeća nikakvu povezanost.

"Navukao sam se na tablete za spavanje, to je problem koji nemam samo ja. Ima ga mnogo ljudi u fudbalu, samo se o tome ne priča. Sada je pravo vrijeme da kažem istinu ljudima, iako je teško jer se skoro desilo. Dugo sam to krio i plašio sam se da pričam o tome", rekao je Ali o problemu sa depresijom.

SADA HOĆE NA MUNDIJAL!

Sada se šuška da je Sesk Fabregas spreman da mu da šansu da zaigra u Komu, a Ali bi to objeručke prihvatio jer ima cilj. On želi da zaigra na Svjetskom prvenstvu 2026. godine! Ima godinu i po dana da nađe klub, vrati se u formu i nađe se na Mundijalu u SAD.

"Na mom telefonu svaki dan zvoni alarm u 11 sati. Na podsjetniku piše Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Znam da će ljudi reći kako nisam igrao više od godinu dana, ali to je moj cilj. Znam svoje kvalitete", rekao je Dele Ali koji je posljednji meč za reprezentaciju Engleske odigrao 2019. godine, a posljednji gol dao je na Svjetskom prvenstvu 2018.

