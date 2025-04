"Ja sam odgovoran za rezultate Partizana": Željka naljutilo jedno pitanje na konferenciji

Željko Obradović odgovarao je na pitanja novinara na konferenciji u Kaunasu.

Partizan je ostao bez ikakvih šansi da prođe dalje u Evroligi. U Kaunasu je izgubio od Žalgirisa (70:66) i to je značilo da nema više čemu da se nada. Takođe, to znači i da utakmica protiv Reala naredne nedelje u Areni neće imati nikakav rezultatski značaj.

Na konferenciji za medije Željko Obradović je pričao o porazu i o sezoni partizana. "Uvijek je posebno igrati u ovoj atmosferi, volim da dođem ovdje. Želim da čestitam Žalgirisu, zaslužili su da dobiju meč, odlučili su mali detalji. Košarka je igra u kojoj morate da budete koncentrisani u svim aspektima. Dobili su nas zbog ofanzivnog skoka, a mi smo igrali sa trojicom visokih igrača, naš napad protiv njihove odbrane sa preuzimanjima bio je veoma loš, to je odlučilo. Hvala ljudima koji su došli da podrže ekipu, to nam znači svake godine, uvijek ostaju uz tim i to cijenim", počeo je Obradović.

Uslijedila je konstatacija litvanskog novinara da je Partizan ostao bez šansi za plej-in i pitao ga je da li su razočarani. "Da, razočarani smo definitivno. Vjerujem u ovaj tim, da tim može da se bori da bude među najboljima. Nismo našli način, posebno u posljednjim mečevima. Imali smo neke probleme unutar tima, povrede, nije to izgovor. Ko je u timu mora da se bori. Neću da kažem da se nismo borili, suprotno je bilo, borili smo se, nedovoljno za pobjedu."

"Treneru, da li je to moguće?"

Isti litvanski novinar je podsjetio na to da je Partizan promijenio cijeli tim pred početak sezone i upitao ga da li je uopšte bilo moguće da se potpuno novi tim bori za plej-of. "Slušajte, objasnio sam to mnogo puta, naš plan nije bio da mijenjamo cijeli tim, već se to dogodilo iz različitih okolnosti. Imamo sličnu situaciju kao Žalgiris koji je izgubio neke mečeve na nevjerovatan način, kao i mi. Pričati sada o tome je rano. Imamo posljednji meč kod kuće i ABA ligu i sve te stvari su dobre za razgovor na kraju sezone. Odgovornost je na mojim ramenima, ja sam trener."

Nastavili su da ga pitaju prvo za Andreu Trinkijerija. "Odličan je trener, razumijem šta je pokušao da uradi i kako igra njegov tim, sjajan posao za njega."

A, poslije toga i za Alena Smailagića koji je dao 14 poena u ovom meču. "Nije ništa novo, znamo šta ima u svojoj igri, bio je sa nama tri godine, želim mu sve najbolje i to je to", zaključio je Obradović.