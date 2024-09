Teodora Kostović je šampionka Evrope: Srpkinja dala protivnici samo jedan gem!

Srpska teniserka Teodora Kostović osvojila je Evropsko prvenstvo u Austriji za igrače do 18 godina u pojedinačnoj konkurenciji.

Teodora Kostović je postala šampionka Evrope u Austriji na pojedinačnom Evropskom prvenstvu do 18 godina. Srpska juniorska reprezentativka je u finalu bila bolja od Čehinje Alene Kovačkove, slavila je 2:0 u setovima i to ubjedljivim rezultatom 6:1, 6:0.

Sedamnaestogodišnja Teodora Kostović na turnir je došla kao prvi nosilac i u potpunosti je opravdala očekivanja. Do finala je stigla nakon što je bila bolja od Italijanke Viktorije Paganeti koju je pobijedila 2:0 u setovima - 6:4, 7:6 (7:2). U finalu je savladala Čehinju Alenu Kovačkovu koja je bila četvrti nosilac turnira.

"Zanimalo me je samo zlato, to sam željela i to sam ostvarila", ponosno je rekla Kostovićeva.

Teodora Kostović je rođena 28. juna 2007. godine u Novom Sadu i član je TK Meridiana. Veliki uspjeh ostvarila je i na US Openu, ali ju je u četvrtfinalu zaustavila japanska teniserka Vakane Sonobe. Mlada nada Srbije trenutno zauzima sedmo mjesto na juniorskoj WTA listi i u ovom momentu se nalazi na spisku teniserki koje će se naći na završnom turniru za juniorke.

