Svi su zaratili sa ATP: Novak pokrenuo lavinu, sprema se bojkot!

Karlos Alkaraz i Aleks Zverev su ogorčeni na ATP!

Izvor: Shutterstock

ATP je opet na udaru! Veliki broj vrhunskih tenisera okupio se na Lejver kupu, a tu su se odmah žalili na krovnu tenisku organizaciju. Ponovo je tema bio prenatrpan kalendar i jurnjava ATP-a za novcem, a kada je govorio o tome Aleks Zverev je pomenuo i Novaka Đokovića. Srpski teniser je zbog nezadovoljstva radom ATP osnovao svoju tenisku organizaciju PTPA i bori se za prava slabije rangiranih tenisera i promjenu kalendara takmičenja.

"Tenis ima najdužu sezonu u profesionalnom sportu. Junajted kup počinje 27. decembra, a Masters u Torinu se završava 20. novembra. Ko igra završnicu Dejvis kupa, njemu sezona još duže traje. Nemamo vremena za odmor, da pripremimo tijelo, da razvijemo mišiće… Nemamo vremena da ne uzmemo reket cijeli mjesec i fizički se pripremimo za veoma dugu i tešku sezonu. Čim se vratimo sa odmora, moramo da odradimo 2-3 nedjelje priprema i već nas čeka igranje u Australiji", rekao je Zverev okupljenim medijima.

Njemački teniser je ove godine već odigrao 73 meča, tako da će do kraja sezone sigurno doći do broja od 100 duela. A nema luksuz da kao Novak Đoković odmara mnogo više i igra što manje turnira.

"Moje tijelo je sada dobro, ali pitajte me to za sedam-osam godina. Možda drugačije odgovorim. Ako ste uspješni kao Federer ili Đoković, vi možete da smanjite broj turnira koje igrate. Ali ako ste ambiciozni i smatrate da još niste ostvarili potencijal, onda to nije opcija. Jer ATP tur ide dalje bez vas. Mislim da je previše obaveznih turnira, ali nas igrače niko ne pita". istakao je bijesni Zverev i udario direkt na ATP: "ATP interesuje samo novac. Šta mi da uradimo? Da organizujemo bojkot? I šta poslije! Bojkot nam nije dozvoljen, ako ne igramo turnire, kazne nas. Sa druge strane, ako želite da budete broj 1, da osvajate gren slemove, morate da igrate."

U kritikama na račun organizacije i kalendara pridružio mu se i Karlos Alkaraz. Nekadašnji prvi na ATP listi takođe smatra da nešto mora hitno da se mijenja.

"Mnogi smatraju da je takmičarski kalendar sada dobar, ali mnogi, među kojima i ja, uvjereni su da je previše obaveznih turnira i da će ih sa godinama biti još više. Sezona je bila veoma duga, igrao sam manje takmičenja od ostalih tenisera, ali mnogo mečeva", objašnjava 21-godišnji Španac. "Imao sam i neke povrede, eksperimentisao sam kako da igram poslije njih. Sezone su sve duže i napornije, i fizički i psihički. Biće teško do kraja godine ali osjećam jak motiv i osjećam se sve bolje i bolje", naglasio je Alkaraz.