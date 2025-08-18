Novi predsjednik RK Borac Vladimir Kuvalja dao je izjavu za medije nakon izbora na ovu funkciju.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Na današnjoj vanrednoj sjednici Skupštine RK Borac banjalučki klub dobio je novog predsjednika. Nakon neopozive ostavke Darka Savića, prvi čovjek kluba postao je Vladimir Kuvalja.

Za ovakvu odluku od 18 prisutnih članova Skupštine, 16 je glasalo za dok su po jedan bili protiv i suzdržani.

Novi predsjednik je nakon okončanja sjednice dao izjavu za medije u kojoj je naglasio kako mu je drago da nije naslijedio loše stvari te najavio kako će napraviti sistem koji funkcioniše te da Borac neće živjeti od pomoći i kako kaže „mizerije“.

„Drago mi je da sam čuo da za taj revizorski izvještaj, taj teret koji je bio da je to čisto, i da su ovi ljudi koji su radili prije mene, gospodin Branković i gospodin Savić, da su radili ispravno i da nisam naslijedio loše stvari. Naravno da dugovi postoje, ali moj zadatak će biti da napravim sistem koji će funkcionisati da Borac postane samostalan. U suštini da Borac ne živi od mizerije i od pomoći. Ustabilićemo klub i napraviti sistem koji funkcioniše.“

Vidi opis Kuvalja optimistično poručio: "Napravićemo sistem kojim će Borac postati samostalan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 13 13 / 13

Novi predsjednik RK Borac istakao je kako mu je čast biti na čelu Borca te se zahvalio onima koji su ga izabrali.

„Čast mi je biti na čelu RK Borac, mi svi volimo Borac to je ponos ovog grada, kako rukometni i fudbalski tako i svi ostali. Mogu samo biti ponosan na ove ljude, hvala im što su me izabrali. Nadam se da ću imati podršku ovih ljudi u Skupštini i Upravnog odbora i naravno institucija, kako lokalnih tako i republičkih. Ali kažem fokusiraćemo se na sponzore, na mlađe uzraste. Neće ovo biti kratak period rada, biće dug, ali napravićemo da klub bude stabilan. To se ne može stvoriti za tri ili šest mjeseci, ali postićemo ono što treba – da imamo jaku školu rukometa i da Banjaluka ponovo postane grad rukometa. Mislim da smo se malo izgubili tu“, dodao je Kuvalja.

Podsjetimo, Borac m:tel teškom mukom prošle sezone izborio je opstanak u premijerligaškom društvu. Tim sa novim-starim trenerom Mirkom Mikićem početkom ovog mjeseca je počeo pripreme sa željom da se prošla sezona ne ponovi.