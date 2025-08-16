RK Borac m:tel startovao pobjedom: Crveno-plavi na plus 10 protiv Slovenaca!

Ekipa Mirka Mikića ubjedljivo je trijumfovala u prvoj kontrolnoj utakmici.
Rukometaši Borca m:tel trijumfovali su u prvoj kontrolnoj utakmici u sklopu priprema za novu sezonu.
Puleni Mirka Mikića su na parketu Arene Gradiška savladali slovenačkog drugoligaša rezultatom 34:24 i na najbolji način započeli uigravanja pred predstojeću takmičarsku godinu u Premijer ligi BiH.
Banjalučki tim je u susretu sa ekipom koja je prošle sezona bila šestoplasirana pokazao solidan nivo igre, što svakako može da raduje stručni štab pred nastavak priprema i preostale kontrolne utakmice.
Prije početka sezone, crveno-plavi će odigrati još četiri test-meča, a redom će za protivnike imati Al Ahli, Derventu, Slobodu i Krivaju.
Premijerligaška sezona trebalo bi da počne u drugoj polovini septembra.
(mondo.ba)