logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

RK Borac m:tel startovao pobjedom: Crveno-plavi na plus 10 protiv Slovenaca!

RK Borac m:tel startovao pobjedom: Crveno-plavi na plus 10 protiv Slovenaca!

Autor Dragan Šutvić
0

Ekipa Mirka Mikića ubjedljivo je trijumfovala u prvoj kontrolnoj utakmici.

Rukomet Borac Grosuplje 34 24 Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Rukometaši Borca m:tel trijumfovali su u prvoj kontrolnoj utakmici u sklopu priprema za novu sezonu.

Puleni Mirka Mikića su na parketu Arene Gradiška savladali slovenačkog drugoligaša rezultatom 34:24 i na najbolji način započeli uigravanja pred predstojeću takmičarsku godinu u Premijer ligi BiH.

Banjalučki tim je u susretu sa ekipom koja je prošle sezona bila šestoplasirana pokazao solidan nivo igre, što svakako može da raduje stručni štab pred nastavak priprema i preostale kontrolne utakmice.

Prije početka sezone, crveno-plavi će odigrati još četiri test-meča, a redom će za protivnike imati Al Ahli, Derventu, Slobodu i Krivaju.

Premijerligaška sezona trebalo bi da počne u drugoj polovini septembra.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet RK Borac

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC