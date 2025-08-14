logo
Zakazana vanredna Skupština RK Borac m:tel: Nema rasprave o ostavci predsjednika Darka Savića, ona je neopoziva!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Rukometni klub Borac m:tel najavio je vanrednu sjednicu Skupštine kluba, koja će se održati 18. avgusta 2025. godine u Maloj vijećnici Banskog dvora u Banjaluci.

6.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U ponedjeljak je zakazana vanredna Skupština banjalučkog Borca m:tel koja bi dala odgovore na brojna nagomilana pitanja i probleme.

Predložen je dnevni red, a jedna od ključnih tačaka biće i imenovanje novog predsjednika Upravnog odbora nakon neopozive ostavke dosadašnjeg predsjednika Darka Savića, odnosno imenovanje novog prvog čovjeka kluba i kompletnog Upravnog udbora.

Ovo je za MONDO potvrdio dosadašnji čelni čovjek banjalučkog kluba.

"Moja ostavka je neopoziva", jasan je Savić.

DNEVNI RED

Verifikacija učešća i utvrđivanje kvoruma za skupštinu.

Usvajanje predočenog dnevnog reda.

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Kluba održane 29.11.2024. godine.

Razmatranje neaktvnih članova skupštine.

Izbor članova skupštine.

Izmjena Statuta.

Izvještaj predsjednika Upravnog odbora kluba.

Izvještaj nezavisnog revizora za period od 2020. do 2024. godine.

Ostavka predsjednika Upravnog odbora kluba.

Izbor predsjednika Upravnog odbora kluba.

Izbor Upravnog odbora.

Razno.

Sjednica počinje u 17 časova, a u slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica zakazana je za 18. 00 isti dan.

"Zadužuje se kancelarija kluba da preduzme sve neophodne radnje i obezbijedi uslove za održavanje sjednice Skupštine kluba", navedeno je u saopštenju koje je potpisao predsjednik klupske Skupštine Miloš Grujić.

(MONDO)

REvizor

Ljudi se ostrvili na Savića, kao da je jedini krivac za stanje u rukometu. Čovjek je ličnim sredstvima uspio da posloži stvari u ŽRK Borac ( nije u pitanju samo prvi tim, već omladinski pogoni koji su puni djevojčica i djevojaka koje vole rukomet) Zapustio je ŽRK, da bi pokušao da pomogne RK- zajedno sa igračima i trenerima izborili su opstanak i sprečili još veće finansijske dubioze! Pitanje sada, ko je to Savića pustio niz rijeku? Koji su to parapolitički degenerici koji su obećavali kule, gradove samo da prikupi glasače za komesare i komesarke, koji uživaju na platformi koja je sprovela kretenizaciju naroda u Banjaluci? Gdje ide novac namjenjen za BL sport!!? U Rukometnom savezu RS imamo doživotnog komesara sa dijastemama koji muli i klanja namaze predsjedniku, ko da je Šah?! Ne treba milostinja i hvala ,,ave'' što si nam dao pare? Čije pare dijele državni činovnici?! Jel to njihov lični dohodak? Narod uvijek svali grbu pogrešnom čovjeku. Što narod ne upita zašto tolika lova od sponzora odlazi FK Borac i KK Potkozarje? I oni su milionski dužnici za porez kao i RK Borac? Šta sad, da mjerimo veličinu RK Borac sa KK Potkozarjem, da kažemo ko to usisava sve sponzore u RS? Narod u BL, kao taoc je počeo da brani svoje tlačitelje. Ili je to slika preostale šake obojenih građana, utorenih u političke partije i čuvaju minimalac, dok tlačitelji uzimaju šest plata iz budžeta.

Mali Borčev

Dosta vise sa poluimenima, dajte u RK ozbiljne ljude sa znanjem i konekcijama iz biznisa, ako su i Pusic i Lukic otjerani iz FK, dajte ih ovdje i dajte odrijesene ruke

Borčevac

Gdje je Baka Bojinovic, sto sad ne dodje

Borac

@Borčevac Zato što jedino u životu što zna je ispuniti tiket i pričati po kafanama

kebab

I kamen bi zaplakao

RK BORAC