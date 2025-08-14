Zakazana vanredna Skupština RK Borac m:tel: Nema rasprave o ostavci predsjednika Darka Savića, ona je neopoziva!

Rukometni klub Borac m:tel najavio je vanrednu sjednicu Skupštine kluba, koja će se održati 18. avgusta 2025. godine u Maloj vijećnici Banskog dvora u Banjaluci.

U ponedjeljak je zakazana vanredna Skupština banjalučkog Borca m:tel koja bi dala odgovore na brojna nagomilana pitanja i probleme.

Predložen je dnevni red, a jedna od ključnih tačaka biće i imenovanje novog predsjednika Upravnog odbora nakon neopozive ostavke dosadašnjeg predsjednika Darka Savića, odnosno imenovanje novog prvog čovjeka kluba i kompletnog Upravnog udbora.

Ovo je za MONDO potvrdio dosadašnji čelni čovjek banjalučkog kluba.

"Moja ostavka je neopoziva", jasan je Savić.

DNEVNI RED

Verifikacija učešća i utvrđivanje kvoruma za skupštinu.

Usvajanje predočenog dnevnog reda.

Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Kluba održane 29.11.2024. godine.

Razmatranje neaktvnih članova skupštine.

Izbor članova skupštine.

Izmjena Statuta.

Izvještaj predsjednika Upravnog odbora kluba.

Izvještaj nezavisnog revizora za period od 2020. do 2024. godine.

Ostavka predsjednika Upravnog odbora kluba.

Izbor predsjednika Upravnog odbora kluba.

Izbor Upravnog odbora.

Razno.

Sjednica počinje u 17 časova, a u slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica zakazana je za 18. 00 isti dan.

"Zadužuje se kancelarija kluba da preduzme sve neophodne radnje i obezbijedi uslove za održavanje sjednice Skupštine kluba", navedeno je u saopštenju koje je potpisao predsjednik klupske Skupštine Miloš Grujić.

