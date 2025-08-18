Darko Savić napustio RK Borac: Vladimir Kuvalja izabran za novog predsjednika!

RK Borac ima novog predsjednika.

Danas je u Banskom dvoru održana vanredna sjednica Skupštine kluba na kojoj je konstatovana neopoziva ostavka doskorašnjeg predsjednika kluba Darka Savića. Ekspresno je pronađen i njegov nasljednik, a to će biti Vladimir Kuvalja, prvi čovjek Biciklističkog saveza Republike Srpske.

Nije ovo iznenađenje s obzirom da je Savić najavio svoje povlačenje sa pozicije predsjednika, a na koju je došao krajem novembra prošle godine kada je klub zatekao u teškoj situaciji, a već dugo se upravo Vladimir Kuvalja spominjao kao njegova zamjena.

Za ovakvu odluku glasalo je 16 članova skupštine, jedan je bio uzdržan i jedan protiv.

Upravni odbor Vladimir Kuvalja zadržao je uz sebe tri dosadašnja člana Upravnog odbora Radu Unčanin, Borisa Aljetiać, Dragana Milanovića. Novi članovi UO su Bojan Bakal, Goran Karalić. Izabrano je šest članova UO, računajući predsjednika Kuvalju, ostatak članova će biti predložen uskoro. Novi Upravni odbor je izabran takođe sa 16 glasova za, jedan protiv i jedan suzdržan.

Sada već bivši predsjednik Borca podnio je izvještaj o radu u kojem je naveo da je zatekao dug od 1.450.000 KM, te da je on smanjen na 990.000 KM, koliko je iznosio na kraju sezone, od čega je 220.000 KM prema dobavljačima, igračima i trenerima, a oko 770.000 KM se odnosi na poreski dug.

"Ja sam rekao ranije da ću da ostanem i pomognem do kraja sezone. Htio sam da odem na kraju sezone, ali smo u tom periodu vodili mnoge razgovore sa sponzorima i ostalima, tako da nisam htio da to ostane nedovršeno i ostao sam do danas", objasnio je Savić tokom podnošenja izvještaja o radu.

Savić je imao i zamjerku na činjenicu da je Upravni odbor biran u paketu sa predsjednikom.

"Napravljena je sistemska greška gdje se Upravni odbor birao u paketu s predsjednikom, mislim da predsjednik kluba sam sebi treba da bira saradnike i svoj Upravni odbor", rekao je Savić.

Pored toga, Skupština je donijela odluku o izmjeni statuta prema kojoj su ovlaštena lica za zastupanje sada direktor i predsjednik kluba, a ne samo direktor kluba, što je bio slučaj u prethodnom periodu.

Takođe, na današnjoj sjednici razrješeni su dužnosti tri člana Skuštine zbog neaktivnosti. Članovi Skupštine RK Borac od danas nisu Ragib Ibrahimbegović, Slobodan Vukša i Vid Pavlović koji je preminuo.

U skupštinu kluba kooptirani su tri nova člana, dva iz Udruženja "Crveno-plavi", a to su Nikola Vidović i Nikola Srdić, te Goran Raca, koji se iz Upravnog odbora vraća u Skupštinu kluba.

Podsjetimo, Borac m:tel teškom mukom prošle sezone izborio je opstanak u premijerligaškom društvu. Tim sa novim-starim trenerom Mirkom Mikićem početkom ovog mjeseca je počeo pripreme sa željom da se prošla sezona ne ponovi.