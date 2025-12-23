"Lanetov sin? Znao sam da će da bude to pitanje": Peđa Mijatović o aferi koja je uzdrmala Partizan

Predrag Mijatović oglasio se o slučaju u Partizanu koji je izazvao veliko interesovanje javnosti.

Potpredsjednik FK Partizan zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović objasnio je kakva je situacija sa talentovanim igračem crno-bijelih Dušanom Jovanovićem (17), sinom legendarnog reprezentativca Milana Laneta Jovanovića (44).

Početkom decembra, u medije je dospjela informacija da je Jovanović junior prekomandovan u prvi tim na Mijatovićev zahtjev, a to je navodno izazvalo nezadovoljstvo kod nekoliko omladinaca crno-bijelih. Takođe navodno, oni su zbog toga tražili ispisnice, a problem je nezvanično kulminirao do te mjere da je izazvao i podjele u klupskom rukovodstvu.

"Lanetov sin? Znao sam da će da bude to pitanje. Cijela ta slika i gužva... Znam da su danas mreže uticajne. Sve se da objasniti, ali ja nisam tip koji će svakog dana objašnjavati preko mreža", počeo je Mijatović gostujući u emisiji "Super Indirektno kod Milana i Popa".

Podsetio je Mijatović da je Jovanović član crno-bijelih od prošlog ljeta, kada je stigao iz Crvene zvezde zajedno sa rođenim bratom Milošem.

"Taj mali je jedan od najtalentovanijih dječaka u svom uzrastu. Ne sada, već godinama. Došao je ljetos iz Zvezde, bez ugovora. Imao je mali problem sa leđima, njegov otac je bivši igrač, reprezentativac i napravio je dogovor sa svojim malim i sa klubom, Partizanom. Čak sam i ja pričao sa njim da dođe kod nas. Ne treba ugovor, stipendija, samo da dođe, da radimo, oporavimo ga i da vidimo koliko utakmica će da odigra, da li je to ta dinamika za budućnost".

"Ako ja odlučujem, pustite me da radim"

Naglasio je Mijatović nekoliko puta da Dušan Jovanović nije primio platu ili stipendiju od kluba.

"On nije primio evro, niti imao ugovor. Dešava se da počinje da igra, gledao sam ga i zapazio da se radi o velikom potencijalu. Ako sam neko ko je došao u klub i trebalo bi da donese odluku, onda me pustite, jer sam u ovom periodu valjda pokazao da znam šta radim. Nema tu projekcija, dečko je hiper-talentovan i stvarno mislim da može da bude jednog dana sjajan fudbal, kao i da Partizan može da zaradi novac od tog igrača".

Mijatović je naglasio da nije bilo "pobune" u omladinskom timu, ali da je svakako održao razgovor sa igračima te selekcije.

"Ostali klinci se nisu pobunili, omladinci se nisu pobunili, ali se sa njima napravio razgovor i rečeno im je da ne bi trebalo da oni kreiraju politiku omladinske škole, već da rade svoj posao. Rekao sam im da su naši omladinci prošle godine u pretposljednjem kolu izborili opstanak. Prvi put smo rizikovali da omladinci ispadnu, što bi bila najveća bruka u istoriji kluba. Ove sezone svi koji su se pobunili i nije im jasno, imaju velikih problema. Izgubimo sa šest golova od Vojvodine, primimo od TSC-a šest golova. Svako neka radi svoj posao. Ljudi, skoncentrišite se na ono što bi trebalo da radite", prekorio ih je i javno Mijatović.

"Slučaj Dušan Jovanović? To ne postoji"

Potpredsjednik Partizana zadužen za sportska pitanja rekao je da zna šta je bilo u korijenu problema.

"Sve se to desilo jer smo na Teleoptiku odigrali 1:1, pa je trebalo da se pokrije to što je trebalo da pobijedimo. Čuj, 'slušaj Dušan Jovanović', kakav slučaj, nema ga. Dolaze skauti, zovu nas, u modi smo, a odjedanput je jedini i nerješivi problem Partizana da li će jedan dečkić potpisati ugovor ili neće", dodao je Mijatović i stavio tačku na ovu situaciju.

