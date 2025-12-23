"Znam šta će Zvezda da uradi, ja bih isto": Mijat otvorio karte o Partizanu, otkrio da je Sedorf bio dogovoren

Predrag Mijatović govorio o prelaznom roku, planu Crvene zvezde, kao i o izboru trenera Partizana.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAImages/Superkindirektno kod Milana i Popa

Potpredsednik FK Partizan zadužen za sportska pitanja Predrag Mijatović govorio je o aktivnostima "vječitih" u zimskoj pauzi i rekao da bi uradio isto što će i Zvezda - napravio promjene.

Na dan kada je u Crvenoj zvezdi promovisan Dejan Stanković na mjesto Vladana Milojevića ("što se u fudbalu događa", rekao je Mijatović), istakao je da zna kako će Zvezda reagovati u narednim nedjeljama na tržištu jer ima bod manje od Partizana, jesenjeg šampiona.

"Znam šta će Zvezda da uradi sada na 'minus 1'. Svaki klub koji je dominantan to radi. Šta bih ja uradio da sam oni? 'Partizan je možda prvi, možda sam ih potcijenio, ali sad ću da dovedem trojicu igrača. Došao je novi trener. Šta nam fali? Desni bek, evo tri miliona'. To bih i ja stvarno uradio, ali nemam", rekao je Mijatović u emisiji "Super Indirektno sa Milanom i Popom".

Dejan Stanković je došao u Zvezdu, da li u Partizanu ostaje trener Nenad Stojaković?

"Nenad treba još vremena, da nauči te klince, pričao sam sa njim i ne mogu da otkrijem kako sam skapirao da je naša najbolja opcija, ali jeste. Stojim iza njega. Ako je izgubio dvije utakmice, a izgubio je, a prvi smo na tabeli, iskreni sam optimista. Biće teško, izgubićemo, ali vjerujem da ćemo biti prvi".

"Imao sam završenog Sedorfa"

Slavni as Real Madrida i holandske reprezentacije Klarens Sedorf (49) bio je veoma blizu Partizanove klupe prije dolaska Srđana Blagojevića prošlog januara, otkrio je Mijatović.

"Uvijek kod trenera i oko trenera postoji skepticizam. Nekome se sviđa, nekome ne. Zaslužio je moje maksimalno povjerenje, došao je u situaciji kada nemamo mnogo opcija. Pričam sa trenerima, pričao sam i kada je Savo Milošević otišao. Imao sam završenog Klarensa Sedorfa prije Srđana da dođe, ali sam tada znao da nismo mi spremni za stranca, otišao bi poslije mjesec dana"

Da li će Partizan dovesti igrače i ojačati tim?

"Možda ću dovesti, možda se neka situacija sredi, mnogo puta smo vidjeli ekipe koje imaju manje kvaliteta, ali imaju mladost i drugačiji talenat od ekipe koja je dominantna, a mislim na Zvezdu. Ako smo mogli da poslije 20 utakmica sada budemo na 'plus 1', nemojmo ići iz perspektive gubitnika. Da li sam iskren kada kažem da sam optimista? I danas, poslije poraza od IMT-a, i dalje vjerujem da možemo da budemo prvi."

Rekao je Mijatović da vjeruje u nastavak progresivnog rasta vrijednosti ekipe.

"Prošle godine je vrijednost bila 13 miliona, sada smo na 40, a predviđanja za jun sa našim potencijalom i mladošću su takva da će naš tim vrijediti na kraju sezone pred ljetni prelazni rok oko 80 miliona. Zato smo svima stavili klauzule, da ako neko dođe i plati 20 miliona za Kostića..."

Zašto je Srđan Blagojević dobio otkaz?

Izvor: MN PRESS

"To je bila moja potpuno normalna reakcija i nije bila urađena prvi put. Uradio sam to u jednom klubu koji se zove Real Madrid, sa jačim imenima i igračkim i trenerskim i urodilo je plodom, ali da se ne vraćamo na to. Moraš da reaguješ i zbog toga si tu. Moram da kažem da 10 minuta čekanja na jednoj utakmici oko odluke da li ću da mijenjam ili ne jednog igrača, to je otprilike pola sata, ako ne i više realnog vremena. Sve se brzo dešava. U takvoj situaciji, kada si potpredsjednik za sportska pitanja i imaš trenera koji je očigledno napravio dobar posao i uđe u negativnu, gubitničku dinamiku, a i prošle godine smo ispali u četvrtfinalu sa istim trenerom... Moraš da reaguješ, jer u suprotnom može svašta negativno da se desi", rekao je Mijatović.

"Zašto sada? Eto, ja znam zašto", zaključio je on.

