Najmanje navijača na meču Borca u Doboju, a najveća posjeta na stadionu "Rođeni"

Proteklog vikenda odigrano je četvrto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Po zvaničnim podacima Fudbalskog saveza BiH, najviše gledalaca okupilo se na utakmici između Veleža i Željezničara (0:1) u Mostaru, a najmanje ih je bilo u Doboju, gdje je domaća Sloga ugostila Borac iz Banjaluke (0:1).

Samo 500 ljudi gledalo je meč na dobojskim "Lukama", dok je na stadionu "Rođeni" prisustvovalo 5.500 navijača.

Odmah iza Mostara, najviše gledalaca - 4.500 bilo je na "Koševu", na debiju Husrefa Musemića i Adema Ljajića u susretu sa Posušjem (2:1), a zatim slijedi hercegovački derbi koji je okončan bez golova između Zrinjskog i Širokog Brijega (3.800), te dvoboj Rudara i Radnika u Prijedoru (3.300), prvi put pod svjetlima reflektora (1:0).

POSJETA NA STADIONIMA BiH

Velež - Željezničar (5.500)

Sarajevo - Posušje (4.500)

Zrinjski - Široki Brijeg (3.800)

Rudar Prijedor - Radnik (3.300)

Sloga - Borac (500).

