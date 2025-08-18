logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Najmanje navijača na meču Borca u Doboju, a najveća posjeta na stadionu "Rođeni"

Najmanje navijača na meču Borca u Doboju, a najveća posjeta na stadionu "Rođeni"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Proteklog vikenda odigrano je četvrto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine.

FS BiH posjeta u četvrtom kolu PL BiH, najgledaniji Velež Željezničar, najslabije Sloga Borac Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Po zvaničnim podacima Fudbalskog saveza BiH, najviše gledalaca okupilo se na utakmici između Veleža i Željezničara (0:1) u Mostaru, a najmanje ih je bilo u Doboju, gdje je domaća Sloga ugostila Borac iz Banjaluke (0:1).

Samo 500 ljudi gledalo je meč na dobojskim "Lukama", dok je na stadionu "Rođeni" prisustvovalo 5.500 navijača.

Odmah iza Mostara, najviše gledalaca - 4.500 bilo je na "Koševu", na debiju Husrefa Musemića i Adema Ljajića u susretu sa Posušjem (2:1), a zatim slijedi hercegovački derbi koji je okončan bez golova između Zrinjskog i Širokog Brijega (3.800), te dvoboj Rudara i Radnika u Prijedoru (3.300), prvi put pod svjetlima reflektora (1:0).

Izvor: Adem Catic / FKZ.ba/www.fkzeljeznicar.ba

POSJETA NA STADIONIMA BiH

Velež - Željezničar (5.500)
Sarajevo - Posušje (4.500)
Zrinjski - Široki Brijeg (3.800)
Rudar Prijedor - Radnik (3.300)
Sloga - Borac (500).

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac FK Sloga Doboj fudbal Premijer liga BiH

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC