Musemić upisao pobjedu na startu šestog mandata u Sarajevu! Bordo tim u pobjedničkom raspoloženju dolazi u Banjaluku

Bordo tim je uknjižio trijumf nad Posušjem (2:1) na debiju Husrefa Musemića. U narednom kolu Sarajlije dolaze u Banjaluku, na duel sa Borcem.

Husref Musemić je šesti trenerski mandat u Sarajevu počeo trijumfom.

Na Koševu su se njegovi izabranici sastali sa Posušjem, u okviru 4. kola Premijer lige BiH, a na kraju su stigli do pobjede rezultatom 2:1.

Meč u kojem je u bordo dresu debitovao ex-reprezentativac Srbije Adem Ljajić počeo je lošim vijestima po Musemića, koji je već u uvodnim minutima morao da posegne za prinudnom izmjenom.

Agon Elezi je prilikom duela sa protivničkim igračem doživio povredu ramena. Ukazivala mu se pomoć na terenu Koševa, a nakon što se pokazalo da ne može da nastavi meč, u igru je ušao Aleksandar Đorđević.

Sarajevo je do prednosti stiglo u 22. minutu. Ljajić je izveo korner sa desne strane te nakon kratkog pasa sa saigračem poslao loptu u kazneni prostor Posušja. Gostujuća odbrana izblokirala je šut Mihaela Kuprešaka, ali ne i Frensisa Kjeremea, poslije čijeg je "mlakog" prizemnog udarca lopta odsjela u mreži.

Provjeravao se ovaj pogodak u VAR sobi, gledalo se da li se Ljajić aktivirao iz ofsajda, ali se ispostavilo da ništa nije bilo sporno u ovoj situaciji.

Sjajan pogodak za izjednačenje postigao je Ante Živković u 33. minutu. Upotrebljiv centaršut sa desne strane uputio je Jan Raužan, a hrvatski napadač glavom zahvatio loptu na 13-14 metara od gola domaćih i matirao Ivana Banića.

Imala je domaća ekipa do kraja prvog dijela dvije stopostotne prilike za pogodak. Prvo je četiri minuta kasnije Đorđević pogodio prečku nakon udarca glavom, da bi u 43. minutu Aldin Ćeman odličnom intervencijom spasio mrežu poslije udarca Kuprešaka.

U čemu Sarajevo nije uspjelo tada, jeste u 62. minutu. Anes Krdžalić je poslije kombinacije sa Ljajićem uputio udarac, a lopta se odbila od Daniela Katića i prevarila "jedinicu" Posušja, za konačnih 2:1.

Sarajevo će u narednom kolu, sljedećeg vikenda, gostovati Borcu, dok će Posušje pred domaćom publikom odmjeriti snage sa Rudar Prijedorom.







