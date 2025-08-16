Oglasio se Željezničar nakon burnog derbija: "Nismo bili adekvatno zaštićeni, naš igrač je fizički napadnut u tunelu!"

Sarajevski klub oglasio se saopštenjem poslije susreta sa Veležom u Vrapčićima.

Izuzetno buran derbi odigrali su protekle večeri Velež i Željezničar.

Sarajevski premijerligaš trijumfovao je u Vrapčićima rezultatom 0:1, ali je taj susret ponudio mnogo više od jednog pogotka. Viđena su tri crvena kartona, od čega dva za domaće igrače. Isključen je, zbog jednog prekršaja, Ante Hrkać u 31. minutu, dok je pred kraj prvog dijela, zbog naguravanja sa protivničkim igračima, van igre morao i Ivan Šarić.

U toj situaciji žuti karton je dobio prvotimac Željezničara Marin Karamarko. Sukobi su se nastavili i u tunelu, kada je Karamarku pokazan crveni karton, a dan poslije utakmice klub sa Grbavice se oglasio saopštenjem, istakavši da je njihov fudbaler fizički napadnut po završetku prvog dijela.

"Fudbalski klub Željezničar ovim putem izražava duboko nezadovoljstvo tretmanom i odnosom prema našem timu tokom sinoćnje utakmice protiv FK Velež.

Naši igrači i stručni štab nisu bili adekvatno zaštićeni, te su u toku poluvremena brutalno napadnuti. Posebno naglašavamo da je naš fudbaler Marin Karamarko fizički napadnut prilikom samog ulaska u tunel. Ovakvi incidenti su nedopustivi i bacaju ružnu sliku na bh. fudbal.

FK Željezničar zahtijeva da nadležni organi hitno ispitaju ove događaje i poduzmu sve potrebne mjere kako bi se spriječilo da se ovakvi incidenti ponavljaju. Naša obaveza je zaštititi igrače, stručni štab i navijače, jer fudbal mora ostati prostor fer igre, sigurnosti i sportskog nadmetanja", istaknuto je iz sarajevskog kluba, koji je nakon nepotpuna četiri kola na prvom mjestu sa osam bodova.

