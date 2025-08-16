logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oglasio se Željezničar nakon burnog derbija: "Nismo bili adekvatno zaštićeni, naš igrač je fizički napadnut u tunelu!"

Oglasio se Željezničar nakon burnog derbija: "Nismo bili adekvatno zaštićeni, naš igrač je fizički napadnut u tunelu!"

Autor Dragan Šutvić
0

Sarajevski klub oglasio se saopštenjem poslije susreta sa Veležom u Vrapčićima.

Velež Željezničar napadnut Marin Karamarko saopštenje Izvor: Facebook/FK Željezničar

Izuzetno buran derbi odigrali su protekle večeri Velež i Željezničar.

Sarajevski premijerligaš trijumfovao je u Vrapčićima rezultatom 0:1, ali je taj susret ponudio mnogo više od jednog pogotka. Viđena su tri crvena kartona, od čega dva za domaće igrače. Isključen je, zbog jednog prekršaja, Ante Hrkać u 31. minutu, dok je pred kraj prvog dijela, zbog naguravanja sa protivničkim igračima, van igre morao i Ivan Šarić.

U toj situaciji žuti karton je dobio prvotimac Željezničara Marin Karamarko. Sukobi su se nastavili i u tunelu, kada je Karamarku pokazan crveni karton, a dan poslije utakmice klub sa Grbavice se oglasio saopštenjem, istakavši da je njihov fudbaler fizički napadnut po završetku prvog dijela.

"Fudbalski klub Željezničar ovim putem izražava duboko nezadovoljstvo tretmanom i odnosom prema našem timu tokom sinoćnje utakmice protiv FK Velež.

Naši igrači i stručni štab nisu bili adekvatno zaštićeni, te su u toku poluvremena brutalno napadnuti. Posebno naglašavamo da je naš fudbaler Marin Karamarko fizički napadnut prilikom samog ulaska u tunel. Ovakvi incidenti su nedopustivi i bacaju ružnu sliku na bh. fudbal.

FK Željezničar zahtijeva da nadležni organi hitno ispitaju ove događaje i poduzmu sve potrebne mjere kako bi se spriječilo da se ovakvi incidenti ponavljaju. Naša obaveza je zaštititi igrače, stručni štab i navijače, jer fudbal mora ostati prostor fer igre, sigurnosti i sportskog nadmetanja", istaknuto je iz sarajevskog kluba, koji je nakon nepotpuna četiri kola na prvom mjestu sa osam bodova.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Premijer liga BiH fudbal FK Velež FK Željezničar Marin Karamarko

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC