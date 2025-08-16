Borac doveo pojačanje iz Mađarske

U Borčevu fudbalsku porodicu stigao je Ognjen Radošević koji je proteklih pet godina bio član mađarskog Ujpešta.

Izvor: FK Borac zvanični sajt

Ognjen igra u veznom redu, a prema izjavi za klupski sajt Banjalučana je istakao da je prezadovoljan što karijeru nastavlja u klubu sa Gradskog stadiona.

"Drago mi je što sam postigao dogovor sa FK Borac i želim da se zahvalim klupskom rukovodstvu na povjerenju. Znam da Borac ove sezone juriša na 'duplu krunu' i spreman sam za sve izazove koji me čekaju na terenu. Napornim radom na treningu želim da se izborim za svoje mjesto u ekipi i da dam puni doprinos ostvarenju svih ciljeva koji su zacrtani", rekao je Radošević koji je potpisao trogodišnji ugovor sa banjalučkim klubom.

Radošević je prethodne sezone u svim takmičenjima u Mađarskoj nastupio ukupno 353 minuta za Ujpešt.

(MONDO)