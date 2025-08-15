logo
Vinko Marinović pred duel sa Slogom: Borac želi uhvatiti pobjednički ritam, ali biće teško u Doboju

Autori Bojan Jakovljević Autori Nebojša Šatara
0

Fudbaleri Borca u nedjelju, 17. avgusta, od 17.30 časova gostuju ekipi Sloge u Doboju u okviru četvrtog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Vinko Marinović pred duel sa Fk SLoga FK Borac Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Trener Vinko Marinović istakao je da njegov tim očekuje zahtjevna utakmica protiv rivala koji je sezonu otvorio sa dvije pobjede.

"Čeka nas težak meč protiv Sloge koju sam gledao i u pripremnom periodu. Odmah se vidjelo da kolega Vule Trivunović i njegov stručni štab rade dobar posao, što potvrđuju i pobjede u prva dva kola. Imaju iskusne igrače, mnoge sa premijerligaškim stažom, pa i neke koji su ranije nosili dres Borca. Analizirali smo njihov stil igre i spremali se taktički za izazove", rekao je Marinović.

Strateg crveno-plavih naglašava da će ključ biti disciplina u odbrani, strpljenje u izgradnji napada i koncentracija u završnici.

"Sloga ne ostavlja puno prostora, zato nam treba i timski duh i karakter. Vjerujem da ćemo dati maksimum i vratiti se kući sa povoljnim rezultatom", poručio je Marinović.

Nakon odgođenog derbija sa Zrinjskim zbog obaveza Mostaraca u Evropi, Borac je imao više vremena za rad.

"Iskoristili smo pauzu da se bolje upoznamo i pripremimo za nastavak prvenstva. Momci su dobro radili i važno je da taj rad prenesemo na teren. Želimo uhvatiti pobjednički ritam jer imamo svoje ciljeve", dodao je šef struke Banjalučana.

Marinović očekuje u nedjelju motivisanog domaćina.

"Naravno da će Sloga imati dodatni motiv, posebno igrajući pred svojim navijačima i nakon dobrog starta. To je priznanje i za Borac, ali i izazov za nas da pokažemo kvalitet", kazao je Marinović, koji u Doboju neće moći računati na Stojana Vranješa, dok je status Jusufa Terzića upitan.

ČESTITKE MOSTARSKIM "PLEMIĆIMA"

Izvor: HŠK Zrinjski

Govoreći o uspjehu Zrinjskog u Evropi, Marinović je čestitao mostarskom klubu na plasmanu u plej-of Konferencijske lige.

"Dobro je za bh. fudbal da imamo predstavnika u Evropi. To je potvrda kvaliteta lige, a i Borac je posljednjih godina podigao koeficijent, što nam omogućava lakše protivnike i veće šanse za plasman", zaključio je Marinović.

(MONDO)

Tagovi

fudbal FK Borac FK Sloga Doboj Premijer liga BiH

