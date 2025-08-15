Vinko Marinović pred duel sa Slogom: Borac želi uhvatiti pobjednički ritam, ali biće teško u Doboju

Fudbaleri Borca u nedjelju, 17. avgusta, od 17.30 časova gostuju ekipi Sloge u Doboju u okviru četvrtog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.
Trener Vinko Marinović istakao je da njegov tim očekuje zahtjevna utakmica protiv rivala koji je sezonu otvorio sa dvije pobjede.
"Čeka nas težak meč protiv Sloge koju sam gledao i u pripremnom periodu. Odmah se vidjelo da kolega Vule Trivunović i njegov stručni štab rade dobar posao, što potvrđuju i pobjede u prva dva kola. Imaju iskusne igrače, mnoge sa premijerligaškim stažom, pa i neke koji su ranije nosili dres Borca. Analizirali smo njihov stil igre i spremali se taktički za izazove", rekao je Marinović.
Strateg crveno-plavih naglašava da će ključ biti disciplina u odbrani, strpljenje u izgradnji napada i koncentracija u završnici.
"Sloga ne ostavlja puno prostora, zato nam treba i timski duh i karakter. Vjerujem da ćemo dati maksimum i vratiti se kući sa povoljnim rezultatom", poručio je Marinović.
Nakon odgođenog derbija sa Zrinjskim zbog obaveza Mostaraca u Evropi, Borac je imao više vremena za rad.
"Iskoristili smo pauzu da se bolje upoznamo i pripremimo za nastavak prvenstva. Momci su dobro radili i važno je da taj rad prenesemo na teren. Želimo uhvatiti pobjednički ritam jer imamo svoje ciljeve", dodao je šef struke Banjalučana.
Marinović očekuje u nedjelju motivisanog domaćina.
"Naravno da će Sloga imati dodatni motiv, posebno igrajući pred svojim navijačima i nakon dobrog starta. To je priznanje i za Borac, ali i izazov za nas da pokažemo kvalitet", kazao je Marinović, koji u Doboju neće moći računati na Stojana Vranješa, dok je status Jusufa Terzića upitan.
ČESTITKE MOSTARSKIM "PLEMIĆIMA"
Govoreći o uspjehu Zrinjskog u Evropi, Marinović je čestitao mostarskom klubu na plasmanu u plej-of Konferencijske lige.
"Dobro je za bh. fudbal da imamo predstavnika u Evropi. To je potvrda kvaliteta lige, a i Borac je posljednjih godina podigao koeficijent, što nam omogućava lakše protivnike i veće šanse za plasman", zaključio je Marinović.
