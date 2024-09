Džon Mekinro opet "skinuo kapu" Novaku Đokoviću: Nema dilemu da je najveći ikad, ali jednim je iznenadio

Džon Mekinro vjeruje da je vrhunac uspjeha Novaka Đokovića osvajanje Olimpijskih igara u Parizu.

Bivši američki teniser i analitičar Eurosporta Džon Mekinro ponovo je govorio o Novaku Đokoviću. Ovog puta, pokušao je da izabere najveći uspjeh Srbina. Poslije opširnog nabrajanja mnogih postignuća bivši teniser se na kraju odlučio za osvanje Olimijskih igrara u Parizu.

Pred Mekinroom nije bila laka odluka, već je jednom prilikom izjavio da vjeruje da se Srbin neće zadržati na 24 osvojene grend slem titule. "Teško je izabrati samo jedno poslije svega što je ostvario. Sjećamo se finala sa Nadalom na Australijan openu, pobijedio je poslije skoro šest sati. Onda pogledamo kakav je igrač na travi postao i osvojio sedam Vimbldona...", rekao je Mekinro, pa nastavio:"Spasao je meč lopte protiv Federera 2019. u finalu Vimbldona, to je bilo nevjerovatno, a spasavao je meč lopte i na US openu kada bi osvajao titule u Njujorku", izjavio je Mekinro.

Najviše nedjelja na prvom mjestu, najviše grend slem titula i sve to kao najstariji lider na ATP listi u istoriji tenisa. Stoga bivši teniser nije imao izbora, do da konstatuje: "Lista je dugačka jer je on najuspješniji teniser svih vremena".

Ipak, potrudio se Mekinro da izdvojio najveći uspjeh Novaka Đokovića - osvajanje dugoočekanih Olimpijskih igara u Parizu: "On je rekao koliko mu je to značilo, tako da je možda i to na samom vrhu", zaključio je.

