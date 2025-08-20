Festivalska premijera filma "Brate" o Dejanu Milojeviću: Na Zlatiboru prvo emitovanje dugo očekivanog dokumentarca

Film o legendarnom Dejanom Milojeviću biće premijerno emitovan na Zlatiboru

Izvor: MN Prees

Festivalska premijera dugo očekivanog filma "Brate" o Dejanu Milojeviću biće održana u Kulturnom centru Zlatibor, 22. avgusta od 20.45 časova. U pitanju je festival sportskog filma.

Dokumentarni film o legendi srpskog sporta i velikom šampionu snimljen je po ideji Vladimira Pajića, a u filmu su učestvovali članovi porodice Dejana Milojevića, njegovi treneri Duško Vujošević, Aleksandar Džikić (koji mu je i kum), njegov agent i bliski prijatelj Miodrag Ražnatović, kao i najbolji igrač svijeta i Milojev najbolji učenik, Nikola Jokić.