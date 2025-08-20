"Hvala, kapitenu": Novak Đoković odao priznanje Branku Laziću za sve što je uradio u dresu Zvezde

Novak Đoković oduševio navijače Crvene zvezde i posvetio objavu doskorašnjem kapitenu Branku Laziću.

Dugogodišnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić zvanično je napustio klub poslije 14 godina. Tim povodom oglasio se najbolji srpski sportista ikada Novak Đoković. Nije puno dužio veliki navijač Crvene zvezde, kratko i jasno je odao priznanje za sve ono što je Lazić godinama radio u crvenom-bijelom dresu.

"Hvala, kapitenu", stoji u Đokovićevoj objavi uz emotikone zahvalnosti.

Objava Novaka Đokovića posvećena Laziću

Koje rekorde je Lazić poobarao u dresu Zvezde?

Iskusni bek je rekorder sa 838 mečeva u dresu Crvene zvezde, osvojio je čak 26 trofeja (sedam titula u ABA ligi, devet titula prvaka Srbije, devet trofeja Kup Radivoj Korać i jedan Superkup ABA lige), a u istiriju se upisao kao igrač koji je odigrao najveći broj vječitih derbija (95).

Na vječnoj listi strijelaca KK Crvena zvezda nalazi se na 14. mjestu sa 3.610 postignutih poena. Tri puta je proglašen za najboljeg defanzivca ABA lige, isto je demostrirao i na terenima Evrolige i stekao nadimak "ministar odbrane".