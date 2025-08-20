logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Hvala, kapitenu": Novak Đoković odao priznanje Branku Laziću za sve što je uradio u dresu Zvezde

"Hvala, kapitenu": Novak Đoković odao priznanje Branku Laziću za sve što je uradio u dresu Zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Novak Đoković oduševio navijače Crvene zvezde i posvetio objavu doskorašnjem kapitenu Branku Laziću.

Novak Đoković odao priznanje Branku Laziću Izvor: Tolga Akmen/EPA/MN Press

Dugogodišnji kapiten Crvene zvezde Branko Lazić zvanično je napustio klub poslije 14 godina. Tim povodom oglasio se najbolji srpski sportista ikada Novak Đoković. Nije puno dužio veliki navijač Crvene zvezde, kratko i jasno je odao priznanje za sve ono što je Lazić godinama radio u crvenom-bijelom dresu.

"Hvala, kapitenu", stoji u Đokovićevoj objavi uz emotikone zahvalnosti.

Objava Novaka Đokovića posvećena Laziću
Izvor: djokernole/Instagram

Koje rekorde je Lazić poobarao u dresu Zvezde?

Iskusni bek je rekorder sa 838 mečeva u dresu Crvene zvezde, osvojio je čak 26 trofeja (sedam titula u ABA ligi, devet titula prvaka Srbije, devet trofeja Kup Radivoj Korać i jedan Superkup ABA lige), a u istiriju se upisao kao igrač koji je odigrao najveći broj vječitih derbija (95).

Na vječnoj listi strijelaca KK Crvena zvezda nalazi se na 14. mjestu sa 3.610 postignutih poena. Tri puta je proglašen za najboljeg defanzivca ABA lige, isto je demostrirao i na terenima Evrolige i stekao nadimak "ministar odbrane".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Branko Lazić Novak Đoković KK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC