Selektor Srbije održao izlaganje kojim želi da dopre do što većeg dijela navijača "orlova" pred Eurobasket

Izvor: MN PRESS

Svetislav Pešić oglasio se pred meč Srbija - Slovenija i govorio o širem pogledu na pripremu nacionalnog tima za Eurobasket 2025. On je ukazao na velike izazove sa kojim se suočava sa svojim izabranicima i saradnicima, a o kojima se ne priča često.

Prije svega, nije htio da odgovori na pitanje koliko je reprezentacija Srbije spremna za Eurobasket.

"Oni bolji treneri od mene to ne mogu da vam kažu. Nisam toliko dobar trener da bih mogao da odgovorim na pitanje do kog nivoa je reprezentacija spremna za Eurobasket", razjasnio je Pešić na početku.

Upitan koliko je reprezentacija stigla da uradi tokom priprema, kazao je da postoje brojne komplikacije na tom putu.

"Radili smo onoliko koliko nam je vrijeme dozvoljavalo i koliko su igrači bili spremni da realizuju zahtjeve koji su postavljeni. To je poseban način pripreme za reprezentaciju. To bi bilo dobro da me pozovu ovi što organizuju trenerske klinike, pa da im sve objasnim. Vi ste ipak samo novinari, vas to ne zanima, ali pripremati reprezentaciju za ovakav sistem takmičenja traži stvarno... Sve je komplikovano, drugačije i to nije razlog da se ne može pronaći pravi način da se stigne do zadovoljavajuće forme."

"Pričam stalno šta nije dobro"

Vidi opis "Pričam stalno, ali vi ne slušate": Kari Pešić očitao svima lekciju o reprezentaciji Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 13 13 / 13

Prošle godine je bila drugačija priprema za Olimpijske igre.

"Olimpijske igre igrale su se mnogo ranije, igrači su završili ranije i imali manje vremena za regeneraciju, ali su zadržali kontinuitet forme, pa je bilo nekako lakše da se uđe u taj kontinuitet i da se samo nastavi šta su već radili."

Pitanje da li je teže uigrati odbranu ili napad Pešić je iskoristio za pruži detaljniji uvid u pripreme.

"Naravno, odbranu. Mnogo je teže. Postaviš nekoliko sistema u napadu za unutrašnju, za igru na perimetru, u tranziciji i u tom sistemu svako zna gdje se nalazi. U odbrani je to mnogo teže, jer su različiti koncepti, jedan dolazi iz NBA, ovaj iz Fenerbahčea, onaj iz Zvezde, onaj iz Partizana, onaj iz drugog Partizana... Jedni igraju pikenrol sa jakim 'hedžom' i agresivnim istrčavanjem, drugi drugačije, treći koriste preuzimanje u odbrani, a onda dođe trener i kaže 'sve to ovdje ne važi'. Naravno da važi, jer trener reprezentacije mora da se prilagodi igračima."

"Trener mora uvijek da razumije da je tu zbog igrača. Kada to razumije, da su igrači najvažniji, to je prvo što može da donese razvoj tima. Ja to pričam stalno, ali vi ne slušate, da čim je trener iznad ekipe, to nije dobro. Ali istovremeno bi igrači trebalo da znaju da je trener najvažnija osoba i da ga prate. Kada trener zna da ne smije da bude iznad bilo koga, a da igrači znaju da samo trenera treba da prate, rezultat dolazi. Možda nekada malo kasni, ali biće rezultat", dodao je Pešić.

"Ako neko ne uleti sa strane, da nam objasni..."

Vidi opis "Pričam stalno, ali vi ne slušate": Kari Pešić očitao svima lekciju o reprezentaciji Srbije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Priču o atmosferi ne voli da ističe. Zove to "povezanošću" igrača.

"Ne govorimo o atmosferi, već o povezanosti između igrača, mladih, starijih, sa aspekta taktike spoljnih, unutrašnjih igrača, bržih, sporijih, kako sve to povezati. Ako sve to povežemo, a mislim da smo na dobrom putu, onda možemo da kontrolišemo svoju sudbinu. Ako nam neko ne uleti sa strane da nam objasni kako treba da se igra, koji su ciljevi i tako dalje. A nama su ciljevi odavno poznati i znamo ih. Imamo tu igrače koji su veoma iskusni, učestvovali su u ovakvim takmičenjima, i treneru ne fali iskustvo. Radimo u tišini, ne zanimaju nas previše šta ko misli, već je važno šta mi mislimo i ako znamo šta želimo, to ćemo da postignemo. Ne priča se o rezultatima, jer kad se puno priča o njima, nema onda ni rezultata, ni uspjeha. Idemo da pobijedimo svaku utakmicu, ako je moguće."

Utakmica Srbija - Slovenij počinje u četvrtak od 20 časova i biće posljednja provjera za Eurobasket 2025, na kojem srpska reprezentacija počinje učešće 27. avgusta mečom protiv Estonije.

Bonus video: Obraćanje selektora Pešića na treningu reprezentacije