"Moramo pažljivo, ne zavisi samo od njega": Pešić o Vasi Miciću i konačnom spisku za Eurobasket

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Svetislav Pešić govorio je o stanju najboljeg srpskog plejmejkera

Svetislav Pešić o Vasiliju Miciću Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić otkrio je u kakvom je stanju najbolji srpski plejmejker Vasilije Micić. Nakon što je organizator igre "orlova" trenirao u Beogradskoj areni, šef struke nacionalnog tima govorio je u kakvom je stanju Micić poslije povrede zgloba zbog koje nije trenirao "pet na pet" do ove sedmice.

Kakva je situacija sa Vasom Micićem?

"Ne znamo, u treningu je, trenirao je dobro, nije imao nekih posljedica za ono što je njega mučilo i što ga muči već duže vremena. Evo i večeras, pa ćemo vidjeti sutra. Od dana do dana ćemo ići i svaki je za nas važan u smislu kako se on osjeća. Vidjećemo, možda sutra bude igrao. Moramo da budemo veoma pažljivi da se ne bismo vratili mjesec dana unazad", rekao je Pešić.

Pohvalio je njegov pristup obavezama.

"On je pokazao dobar odnos, veliku želju da se vrati, što je već dobro, ali ponekada ne zavisi sve samo od njega", naglasio je Pešić.

Eurobasket za Srbiju počinje 27. avgusta, utakmicom protiv Estonije. Kada će biti saopšten konačan spisak?

"Vjerovatno u nedjelju, pred polazak", objasnio je selektor.

Bonus video: Poslušajte izjavu selektora Pešića pred Sloveniju

Pogledajte

15:41
Svetislav Pešić izjava
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
