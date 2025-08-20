"Hvala svima koji su vjerovali u mene": Napustio pripreme reprezentacije, već na raportu u novom klubu

Srpski reprezentativac Uroš Trifunović okreće se klupskim obavezama u Tel Avivu.

Srpski košarkaš Uroš Trifunović napustio je pripreme reprezentacije Srbije i već je stigao u Tel Aviv gdje će zvanično potpisati ugovor sa Makabijem i priključiti se timu Odeda Kataša. Nekadašnji igrač Partizana i Tofaša zbog povrede praktično nije ni imao šansu da se nađe među 12 putnika za predstojeći Eurobasket.

Trifunović se obratio navijačima i istakao kako jedva čeka da obuče dres izraelskog velikana u koji dolazi nakon jedne sezone u Turskoj, gdje je prosječno bilježio 11,3 poena, 2,2 skoka, 1,4 asistencije.

"Osjećam se sjajno i hvala onome ko me je doveo i vjerovao u mene. Jedva čekam da obučem dres Makabija. Ovaj klub je među tri u evropskoj istoriji. Ovo je ostvarenje sna za mene. Sjećam se da sam kao dijete gledao Tajrisa Rajsa, a razgovarao sam sa Vasilijem Micićem prije nego što sam potpisao ugovor i konsultovao sam se sa njim", rekao je srpski reprezentativac.

Here he comespic.twitter.com/nuf9xPqvdg — Maccabi Tel Aviv BC ​ (@MaccabiTLVBC)August 20, 2025

Mnogo navijača došlo je na aerodrom da dočeka novajlije, a osim Trifunovića stigli su i doskorašnji član Filadelfije Džef Dovtin i Ti Džej Lef, koji igra na poziciji plejmejkera.

"Veoma sam uzbuđen i zahvalan što sam ovdje, jedva čekam da igram. Znam da su navijači željni da nas podrže i spreman sam da igram za njih. Ovdje postoji kultura pobjeđivanja, zaslužujem da budem lider i predvodnik u napadu. Najvažnije je trijumfovati i svi to žele. Makabi je najbolja sredina za mene, već ga volim", rekao je Lef.

Makabi se opasno pojačao ovog ljeta nakon razočaravajuće sezone i očekuje se da uskoro stignu Loni Voker, Ošej Briset i Marko Santos.