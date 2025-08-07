Uroš Trifunović zvanično pojačao velikana Evrolige

Srpski košarkaš Uroš Trifunović predstavljen u Makabiju iz Tel Aviva.

Reprezentativac Srbije Uroš Trifunović zvanično je predstavljen kao novo pojačanje Makabija iz Tel Aviva. Nakon sjajne sezone u Tofašu, uslijedio je poziv izraelskog velikana, pa nije bilo mnogo dieleme za srpskog beka.

Makabi je na jako zanimljiv način najavio dolazak Trifunovića. "Pronađite dio slagalice koji nedostaje", napisali su iz kluba koji naredne sezone ima velike ambicije u Evroligi.

Find the new piece of the puzzlepic.twitter.com/o40py6tsTL — Maccabi Tel Aviv BC ​ (@MaccabiTLVBC)August 7, 2025

Trifunović se trenutno nalazi na pripremama reprezentacije Srbije za Evropsko prvenstvo, pošto ga je selektor Svetislav Pešić uvrstio na širi spisak od 17 igrača. Vidjećemo da li će uspjeti da se izbori za svoje mesto na Eurobaksetu koje počinje od 27. septembra.

Nekadašnji igrač Partizana je seniorsku karijeru počeo u Humskoj, nosio je dresove Mladosti iz Zemuna i Mege, da bi prošle sezone zadužio dres Tofaša, što se ispostavilo kao sjajan potez.

Makabi je ovog ljeta za sada doveo Lonija Vokera, Džefa Dautina, Marsija Santoša, Oseja Brišeta, dok se još mnoga imena dovode u vezu sa izraelskim velikanom.

