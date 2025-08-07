logo
Uroš Trifunović zvanično pojačao velikana Evrolige

Uroš Trifunović zvanično pojačao velikana Evrolige

Nebojša Šatara
Nebojša Šatara
Srpski košarkaš Uroš Trifunović predstavljen u Makabiju iz Tel Aviva.

uros trifunovic novi igrac makabija Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentativac Srbije Uroš Trifunović zvanično je predstavljen kao novo pojačanje Makabija iz Tel Aviva. Nakon sjajne sezone u Tofašu, uslijedio je poziv izraelskog velikana, pa nije bilo mnogo dieleme za srpskog beka.

Makabi je na jako zanimljiv način najavio dolazak Trifunovića. "Pronađite dio slagalice koji nedostaje", napisali su iz kluba koji naredne sezone ima velike ambicije u Evroligi.

Trifunović se trenutno nalazi na pripremama reprezentacije Srbije za Evropsko prvenstvo, pošto ga je selektor Svetislav Pešić uvrstio na širi spisak od 17 igrača. Vidjećemo da li će uspjeti da se izbori za svoje mesto na Eurobaksetu koje počinje od 27. septembra.

Nekadašnji igrač Partizana je seniorsku karijeru počeo u Humskoj, nosio je dresove Mladosti iz Zemuna i Mege, da bi prošle sezone zadužio dres Tofaša, što se ispostavilo kao sjajan potez.

Makabi je ovog ljeta za sada doveo Lonija Vokera, Džefa Dautina, Marsija Santoša, Oseja Brišeta, dok se još mnoga imena dovode u vezu sa izraelskim velikanom.

(MONDO)

