Nikola Jokić nije bio na terenu u Areni: Veče pred Sloveniju, evo šta su novinari zatekli na treningu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Najbolji igrač svijeta propustio je završni dio treninga pred Sloveniju.

Nikola Jokić nije odradio šuterski dio treninga sa orlovima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Košarkaška reprezentacija Srbije u srijedu uveče u Beogradskoj areni trenirala je za pripremni meč protiv Slovenije u četvrtak od 20 časova. Na parketu su izvještači mogli da vide Vasilija Micića, koji je po svemu sudeći oporavljen od povrede zgloba, ali nije bilo Nikole Jokića.

Predstavnicima medija rečeno je da je najbolji igrač na svijetu odradio glavni dio treninga sa saigračima, ali je pred kraj jedini odsustvovao sa šuterskog dijela.

Da li je u pitanju mjera predostrožnosti zbog povrede ili zbog prisustva kamera i fotoreportera, mogao bi da otkrije selektor Svetislav Pešić. Do sada nije bilo uočeno da Jokića muče povrede, već je djelovalo da je selektor "orlova" dozirao njegove napore, kao i na ovom treningu.

Nema dileme oko toga da li će Jokić biti u timu u četvrtak uveče na spektaklu protiv Slovenije. To će ujedno biti i generalna proba nacionalnog tima Srbije pred put u Rigu u Letoniji, gdje će 27. avgusta početi učešće na Eurobasketu utakmicom protiv Estonije 27. avgusta.

