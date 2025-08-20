logo
Srbija je prvi favorit za zlato na Eurobasketu: FIBA se oglasila i objasnila šta je Pešićev glavni problem

FIBA je proglasila Srbiju za prvog favorita na predstojećem Evropskom prvenstvu. Odmah iza su Njemačka, Francuska i Litvanija...

FIBA proglasila Srbiju za glavnog favorita na Eurobasketu Izvor: EK/© MN press, all rights reserved

Evropsko prvenstvo u košarci počinje uskoro, od 27. avgusta do 14. septembra najbolje evropske selekcije boriće se za medalje na kontinentalnom šampionatu. Tim povodom oglasila se FIBA i napravila listu najvećih favorita na predstojećem takmičenju.

Ko je prvi? Srbija. Ekipa Svetislava Pešića je glavni favorit na Eurobasketu i sa tog mjesta se nije pomjerila već neko vrijeme. Odmah iza njih je selekcija Njemačke, a treći favorit je Francuska koja ima ogromne probleme sa sastavom tima. Praktično će igrati bez centra, pošto su svi otkazali, Viktor Vembanjama, Rudi Gober, Matijas Lesor i Vensan Poarije.

Na četvrtoj poziciji je Litvanija koja je napredovala za pet mjesta u odnosu na prethodnu listu, a tu su još Letonija, Italija, Turska, Grčka, Finska i Slovenija koja je pala za tri pozicije od prošlog puta.

  • Srbija
  • Nemačka
  • Francuska
  • Litvanija
  • Letonija
  • Italija
  • Turska
  • Grčka
  • Finska
  • Slovenija

Zašto je Srbija favorit?

Na zvaničnom sajtu FIBA stoji i kratko obrazloženje zbog čega je Srbija postavljena za prvog favorita na Eurobasketu.

"Bez ikakve sumnje. Srbija je bila najdominantniji tim u pripremnom periodu i deluje da će Svetislav Pešić da bude na mukama kada bude skraćivao spisak na 12 imena. Nikola Jović, ne Jokić, nismo napravili slovnu grešku, bio je nezaustavljiv protiv Nijemaca, dao je 22 poena i četiri trojke. Tako da, morate da shvatite, nije više klinac, spreman je da dominira. Srbiji je ostala još utakmica protiv Slovenije 21. avgusta u beogradskoj Areni.

Za Njemačku su naveli da se vodi polemika "da li je to tim Denisa Šredera ili Franca Vagnera" i da su male šanse da će jedan poraz od Srbije da ih spusti na toj listi...

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 orlovi FIBA

