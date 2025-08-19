logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Možemo da se 'ložimo', ali još je rano": Avramović oprezan pred Eurobasket, zna šta će biti ključ pobjede

"Možemo da se 'ložimo', ali još je rano": Avramović oprezan pred Eurobasket, zna šta će biti ključ pobjede

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Aleksa Avramović je pred Evropsko prvenstvo istakao da je svjestan očekivanja koja su postavljena pred reprezentaciju Srbije.

Aleksa Avramović oprezan pred Eurobasket Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije priprema se za Evropsko prvenstvo u Rigi, pred "orlovima" je važan zadatak - očekivanja dostižu vrhunac. Svjesni su i izabranici Svetislava Pešića da su apsolutni favoriti u ovom takmičenju, ali u nacionalnom timu Srbije i dalje postoji doza predostrožnosti. Plejmejker reprezentacije Aleksa Avramović je oprezan.

Već je poznato da Avramović igra na vrhunskom nivou u dresu reprezentacije, a harizmatični Čačanin je pred Evropsko prvenstvo istakao: "Najveće dostignuće u karijeri je igrati za reprezentaciju i najveći ponos je predstavljanje zemlje", rekao je za FIBA. Ipak, Srbiji neće biti lako, a naročito zbog uloge favorita koja joj je dodijeljena. To je nešto što su nam drugi nametnuli. Ako želimo da pravimo velike rezultate, moramo da se nosimo sa svim tim stvarima. Ne bježimo od toga", bio je jasan Avramović.

Mnogi nacionalni timovi su oslabljeni, Grčka igra bez velikog broja važnih igrača, a uz to još nije sigurno da li će se timu priključiti najbolji igrač te zemlje Janis Adetokunbo. Češka će morati da se bori bez Jana Veselog, dok je tim Francuske bez najjače centarske linije. Ključ dobre igre "orlova" mogao bi da bude i u tome da je momenat u kojem se nalaze odgovarajući - poslije niza ubjedljivih pobjeda na pripremnim utakmicama.

"Mislim da imamo dobar momenat, u naletu smo i možemo da razmišljamo o tome da se 'ložimo', da kažem žargonski, ali treba ići korak po korak."

Šta je Avramović rekao o Jokiću?

Aleksa Avramović na meču sa Finskom
Izvor: MN PRESS

Neizbježno pitanje bilo je i ono o Nikoli Jokiću, bivši igrač Partizana jednostavno je opisao šta centar Denvera donosi "orlovima". "Razmišlja nevjerovatno brzo i tako donosi odluke, pojednostavi igru, u tome je najbolji svih vremena", ispričao je Avramović.

Srbija igra u grupi A na predstojećem Evropskom prvenstvu, njeni rivali biće domaćin Letonija, Turska, Češka, Estonija i Portugalije. "Dopada mi se to što smo u jednoj od najjačih grupa, u ranoj fazi ćemo se susresti sa kandidatima za medalju kao što su Letonija i Turska. Znamo da nam neće biti lako da budemo prvi u grupi, ali to nam je cilj, to nam je izazov."

Avramović je istakao timove koji su pretendenti na medalju u Rigi. Naravno, domaćin Letonija je među kandidatima, a tu je i svjetski šampion. "Njemačka, Letonija i Grčka", kratko je istakao Avramović.

Možda će vas zanimati

Tagovi

orlovi Eurobasket 2025 Srbija Aleksa Avramović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC