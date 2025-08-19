"Možemo da se 'ložimo', ali još je rano": Avramović oprezan pred Eurobasket, zna šta će biti ključ pobjede

Aleksa Avramović je pred Evropsko prvenstvo istakao da je svjestan očekivanja koja su postavljena pred reprezentaciju Srbije.

Reprezentacija Srbije priprema se za Evropsko prvenstvo u Rigi, pred "orlovima" je važan zadatak - očekivanja dostižu vrhunac. Svjesni su i izabranici Svetislava Pešića da su apsolutni favoriti u ovom takmičenju, ali u nacionalnom timu Srbije i dalje postoji doza predostrožnosti. Plejmejker reprezentacije Aleksa Avramović je oprezan.

Već je poznato da Avramović igra na vrhunskom nivou u dresu reprezentacije, a harizmatični Čačanin je pred Evropsko prvenstvo istakao: "Najveće dostignuće u karijeri je igrati za reprezentaciju i najveći ponos je predstavljanje zemlje", rekao je za FIBA. Ipak, Srbiji neće biti lako, a naročito zbog uloge favorita koja joj je dodijeljena. To je nešto što su nam drugi nametnuli. Ako želimo da pravimo velike rezultate, moramo da se nosimo sa svim tim stvarima. Ne bježimo od toga", bio je jasan Avramović.

Mnogi nacionalni timovi su oslabljeni, Grčka igra bez velikog broja važnih igrača, a uz to još nije sigurno da li će se timu priključiti najbolji igrač te zemlje Janis Adetokunbo. Češka će morati da se bori bez Jana Veselog, dok je tim Francuske bez najjače centarske linije. Ključ dobre igre "orlova" mogao bi da bude i u tome da je momenat u kojem se nalaze odgovarajući - poslije niza ubjedljivih pobjeda na pripremnim utakmicama.

"Mislim da imamo dobar momenat, u naletu smo i možemo da razmišljamo o tome da se 'ložimo', da kažem žargonski, ali treba ići korak po korak."

Šta je Avramović rekao o Jokiću?

Aleksa Avramović na meču sa Finskom

Neizbježno pitanje bilo je i ono o Nikoli Jokiću, bivši igrač Partizana jednostavno je opisao šta centar Denvera donosi "orlovima". "Razmišlja nevjerovatno brzo i tako donosi odluke, pojednostavi igru, u tome je najbolji svih vremena", ispričao je Avramović.

Srbija igra u grupi A na predstojećem Evropskom prvenstvu, njeni rivali biće domaćin Letonija, Turska, Češka, Estonija i Portugalije. "Dopada mi se to što smo u jednoj od najjačih grupa, u ranoj fazi ćemo se susresti sa kandidatima za medalju kao što su Letonija i Turska. Znamo da nam neće biti lako da budemo prvi u grupi, ali to nam je cilj, to nam je izazov."

Avramović je istakao timove koji su pretendenti na medalju u Rigi. Naravno, domaćin Letonija je među kandidatima, a tu je i svjetski šampion. "Njemačka, Letonija i Grčka", kratko je istakao Avramović.