Piksi ubijedio Kostića da opet igra za Srbiju: Nije ga bilo od EP, tražila ga i Crvena zvezda

Dragan Stojković Piksi vratio je i Filipa Kostića u reprezentaciju Srbije. On nije igrao još od Evropskog prvenstva za nacionalni tim.

Reprezentacija Srbije igraće dva meča u septembru u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, biće to dueli sa selekcijama Letonije u Rigi (6. septembra) i Engleske (9. septembra). Dragan Stojković objavio je spisak i na njemu su se našla dva povratnika - Vanja Milinković-Savić i Filip Kostić.

Golman se vratio poslije transfera u Napoli, dok je bilo spekulacija o tome da se Filip povukao iz nacionalnog tima poslije Evropskog prvenstva i povrede koju je tada doživio. Izgleda da to nije slučaj i da je Piksi uspio da ga ubijedi da se vrati u nacionalni tim. Što je potvrđeno i ovim spiskom.

"Imam u planu da se vidim sa Vlahovićem i Kostićem. Čuo sam se i sa Mitrovićem, njemu i Sergeju želim sreću na klupskom Svjetskom prvenstvu, napravili su veliki uspjeh", rekao je Stojković za sajt FSS prije nekoliko mjeseci, tačnije neposredno pred meč između Al Hilala i Mančester sitija. Izgleda da su razgovori dali pozitivan ishod.

Podsjetimo, Kostić se na prethodnom Evropskom prvenstvu povrijedio, odigrao je samo poluvrijeme protiv Engleske i onda je otišao kući na preglede koljena i rehabilitaciju. Za reprezentaciju Srbije do sada je odigrao 64 meča, a prvo veliko takmičenje bilo mu je Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine kada je igrao na sva tri meča.

Šta se dešava sa Kostićem?

Poslije oporavka i Evropskog prvenstva, Kostiću je u Juventusu saopšteno da ne računaju na njega, pa je odlučio da ode na pozajmicu u Fenerbahče. Tamo je proveo jednu sezonu, ali nije uspio da se nametne Žozeu Murinju i vratio se u Torino.

Bilo je raznih navoda o tome da li je uspio da se nametne Igoru Tudoru i da li ga ima u planovima Juventusa, ali izgleda da to nije slučaj. Zato su se javili drugi timovi, pričalo se i o interesovanju Crvene zvezde. Za sada njema rešenja, i dalje je igrač "stare dame".