"Svaka utakmica je život ili smrt": Porzingisa pitali za Srbiju, odmah odgovorio - neće se lako predati

Kristaps Porzingis imenovao je Srbiju za najtežeg rivala na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Gints Ivuskans / Alamy / Profimedia

Letonija je domaćin Evropskog prvenstva, a reprezentacija ove zemlje imaće priliku da odmjeri snage sa Srbijom još u ranoj fazi takmičenja, pošto se ova dva nacionalna tima nalaze u grupi A. Letonci predvođeni jednim od najboljih tamošnjih igrača Kristapsom Porzingisom imaće priliku da se pred domaćom publikom pokažu u najboljem svjetu i eventualno dođu do iznenađenja, to neće biti lako kad za rivala imate Srbiju.

Letonija je tradicionalno zahtjevan rival, ovaj tim uglavnom je raspoložen izvan linije 6,75, ali sada će ovaj tim imati i snažnog centra u svojim redovima. Porzingis, ma koliko mučio problem sa povredama, ovog ljeta nosiće dres Letonije. Novi igrač Atlante izdvojio je Srbiju među prva tri tma na papiru koji su predviđani za medalju. "Vjerovatno broj jedan, a sigurno prva tri tima na turniru na papiru. To će biti teška utakmica za nas", rekao je Porzingis.

Dodao je Porzingis i da bi Letoniji problem mogle da predstavljaju Turska, Češka i Estonija: "Svi mogu da vas iznenade ako niste u pravu tog dana. Zato jednostavno moramo da budemo... fokusirani."

Volio bi Porzingis i da se u nekoj fazi takmičenja sastane i sa komšijom, neugodnom Litvanijom. "Bilo bi stvarno zanimljivo igrati protiv njih. To je uvijek veliko rivalstvo i imaju sjajne navijače. Pokušavamo da im se približimo i biće stvarno kul igrati protiv njih."

Pored Srbije, Letonija će u grupi imati rivale poput Turske, Češke, Portugalije i Estonije. Zbog toga je Porzingis govorio i o intenzitetu takmičenja: "Svaka utakmica je život ili smrt, zar ne? Svaki posjed lopte je važan i zato je tako zabavno za nas kao igrače, ali i za navijače. Intenzitet je lud... ali takvi su i NBA finale ili NBA plej-of."

Porzingis ima priliku da igra na domaćem terenu, a to je specifično iskustvo "posebno za nas kao malu zemlju. Nema osvrtanja. Moramo dati sto odsto kada smo tamo i uživati u svakoj sekundi na terenu", završio je Porzingis.