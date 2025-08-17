logo
Novak Đoković je povrijeđen? (VIDEO)

Novak Đoković je povrijeđen? (VIDEO)

Pojavio se snimak na kome Novak Đoković ne izgleda spremno pred posljednji grend slem u sezoni.

novak djokovic povrijedjen isplivao snimak

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković trenira u Crnoj Gori pred US Open, ali snimak koji se pojavio na društvenim mrežama poprilično zabrinjava. Srpski as je odlučio da bez pripreme ode u Njujork gdje će pojuriti 25. grend slem titulu, a izgleda da je imao dobar razlog za to. Đoković je snimljen kako se isteže i utisak je da ima neki problem.

Dobio je masažu od fizioterapeuta, da bi se potom nesigurno vratio na teren. Nije poznato šta je tačno u pitanju, ali nedavno je direktor Toronta otkrio da je Đoković odustao od nastupa na tom turniru zbog fizičkih problema. Ipak, nadamo se da je Novak samo htio duži predah nakon iscrpljujućeg Vimbldona gdje je izgubio u polufinalu od Janika Sinera. To znači da će Đoković praktično biti mjesec i po dana bez takmičarskog meča.

Đoković i izazov na US Openu

Srbin na US Open ide kao 7. igrač planete, što će mu jako otežati posao do trofeja. Glavni konkurenti ponovo će mu biti Janik Siner i Karlos Alkaraz koji igraju finale Sinsinatija u ponedjeljak. Ipak, možda može da iskoristi njihov umor i konačno stigne do dugo čekane 25. grend slem titule. Đoković do sada ima osvojena četiri US Opena, dok je šest puta gubio u finalima. US Open je na programu od 24. avgusta do 7. septembra.

Novak Đoković povreda
(MONDO)

