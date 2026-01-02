Birča se vratio kući, da celog sebe da za svoj klub: "Neka Srbija vidi da je ovo grad košarke"

U Kolubaru se još prije godinu dana vratio i bivši reprezentativac Stefan Birčević, koji je u razgovoru za MONDO otkrio ambicije ekipe.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Sve je počelo od citata: "Izgubljeno nikad nije ono što je sveto", koji piše na dresovima Kolubare iz Lazarevca. Dobro poznate zeleno-bijele boje ukrašene su posebnim simbolom, a on ocrtava teritoriju Kosova i Metohije. Želja da se jasno stavi do znanja stav momaka koji brani boje ambicioznog kluba je ostvarena, utisci sami govore o njihovoj ideji, a amblem na dresu samo je deo velikih ideja koje ima tim iza kojeg stoji bivši reprezentativac i miljenik navijača Partizana Stefan Birčević.

Mali klub - velike ambicije. Kolubara želi povratak u Košarkašku ligu Srbije, stabilan status i nalazi se na dobrom putu, a veliku zaslugu u ostvarivanju ciljeva ima i proslavljeni košarkaš i bivši reprezentativac Stefan Birčević. Povratak u rodni grad značio je povratak u mjesto koje želi da probudi, da podsjeti na lepotu sporta i da, kako kaže, "Lazarevac bude košarkaški grad i iznjedri nove reprezentativce".

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kolubara je minule sezone imala priliku da zaigra u Košarkaškoj ligi Srbije. Stala je na korak do uspeha. Ove godine glad za plasmanom je veća, a klub bliži ostvarenju sna. Zadatak neće biti lak, ali posjećenost mečeva sve je veća, ljubav prema klubu polako dobija srazmjere koje su i bile projektovane, a igrači podršku kakvu zaslužuju.

"Liga je izuzetno nezgodna. Prošle sezone sam završio igračku karijeru, ali želio sam da se vratim u svoj grad i oprostim se od košarke ovde", započeo je Stefan Birčević o ambicijama Kolubare Lazarevac u razgovoru za MONDO.

"Prošle godine smo nesrećno ispali u finišu takmičenja, pa nismo ušli u Košarkašku ligu Srbije. Ove godine imamo bolju ekipu, zasluženo imamo velike ambicije. Idemo utakmicu po utakmicu, korak po korak, sa jasnim ciljem - da na kraju uspijemo da izborimo plasman u Prvu ligu."

Birčević sada pored aut linije bodri ekipu, rješava sve probleme u sportskom segmentu, pa je tako u novoj sezoni (2025/26) i tim dobio izdašna pojačanja. Klub je na vrhu tabele i sve to zahvaljujući dobro poznatim imenima srpske košarke.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Aleksandar Sokolović je igrač koji je uveo Spartak iz Subotice u ABA ligu. Tu je i Lazar Vasić koji je imao profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom, tu je i Luka Anđušić, koji je prvoligaški igrač. Imamo dosta domaćih igrača koji se već pokazuju, u timu su stekli poziciju. Imamo zanimljivu ekipu, slagali smo je kako treba. Ne pričam samo o igračkim kvalitetima, oni su dobri saigrači, ne samo na terenu, već su prijatelji i van njega", rekao je Stefan Birčević.

Kolubara Lazarevac ima posebne dresove

Ako se zadesite u Lazarevcu i na putu do Sportskog centra Kolubara morate da prođete pored Tehničke škole - baš tu zastanite. u Dvorištu srednjoškolske ustanove na zidovima mogu se videti dva murala - Nikole Tesle i Novaka Đokovića. Jedan pored drugog. Obojica su zadužili Srbiju, ali i čitavu planetu. Doduše, svaki na svoj način.

Izvor: Privatna arhiva

Simboli dvojice velikana lako će ostati urezani u pamćenje svakoga ko ih vidi, što zbog preciznog izgleda, što zbog formata - prostiru se na dva spoljna zida škole. Lako ćete shvatiti da je istorija Srbije važna tema u ovom kraju, a nekoliko koraka dalje u dvorani u kojoj Kolubara bije bitke na košarkaškom terenu, ta teorija će biti samo potvrđena.

Na dresovima drugoligaša oduševljenje je izazvao simbol Kosova i Metohije. Jedinstveni i željni da javno pokažu stav - to su košarkaši Kolubare Lazarevac.

"Ovo je prvi put da se o tome pričalo. Ideja je potekla iz saradnje sa kompanijom Paragon, koja je sponzor Košarkaškog kluba Kolubara. Još od ranijih godina, kada smo počeli ozbiljnije da se organizujemo i da pravimo sportske događaje, uvijek smo željeli da kroz klub pošaljemo i poruku podrške našem narodu na Kosovu i Metohiji", ispričao je bivši košarkaš Partizana.

Kosovo je Srbija "Iako smo mali klub, težimo ka tome da budemo prvoligaški, sa dobrom organizacijom i jasnom vizijom. Imamo marketing tim i ljude koji razmišljaju o tim stvarima. Paragon je i ranije imao na dresovima ovaj simbol, mi smo samo nastavili tradiciju. Na ovaj način šaljemo podršku ljudima na Kosovu i Metohiji i na naš način pokazujemo da je Kosovo Srbija i da nikad nećemo odustati od naše teritorije. To je mali znak pažnje - mapa Kosova sa srpskom zastavom", ispričao je Stefan Birčević.

Amblem na dresovima Kolubare postao je brzo viralan na društvenim mrežama.

"Mi uopšte nismo to objavljivali. Prva je to primijetila organizacija Konstantin iz Niša, koja se takmiči u našoj ligi. Na njihovom instagram profilu je osvanula fotografija, nakon toga se priča sama proširila. Tek tada smo i mi objavili, a kasnije su se uključili i domaći mediji. Iako igramo Drugu ligu, nadamo se dogodine i KLS, interesovanje je bilo veliko. Kasnije je to dosta medija prenijelo", otkrio je popularni Birča.

"Želimo da djeca ostanu u Lazarevcu"

Ambicije mladih igrača često su pogrešne. Hrljenje za slavom i novcem već u ranom dobu postaje problem i mada je teško pronaći rešenje, Lazarevčani nekako uspjevaju da pariraju gigantima u svojoj blizini.

"Ne volim da pojedinačno izdvajam, ali imamo razvojni tim i veoma talentovane mlade igrače. Trudimo se da djeca ostanu u svom gradu, da ne odlaze prerano u Beograd i mislim da smo u posljednje dvije godine u tome uspjeli."

"Želimo da im priuštimo da imaju sve u svom gradu i da mogu ovdje da se razvijaju. Siguran sam da će iz tog povjerenja da će neko isplivati iz toga. Ne da će biti samo prvotimac Kolubare, već i nešto značajnije. Daj Bože da napravimo još nekog reprezentativca u našem gradu."

Prestonica Srbije je blizu, na sedamdesetak kilometara, pa su odlazak u Partizan, Crvenu zvezdu i druge klubove lako ostvarivi.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Blizina Beograda je često smetnja. Roditelji prerano vode djecu u veće klubove, čak i u pionirskom uzrastu, iako za to nema potrebe. Ipak, dosta njih se kasnije vrati. Kad ih pozove neko zvučnije ime iz klubova, ljudi se zaleću. Dosta njih se na kraju i vrati, ali mislim da bi trebalo sve da ide svojim tokom. To su deca. Ako baš prevaziđu sredinu, onda bi trebalo tek tad da posegnu za nečim višim."

"Želja mi je da u mom klubu radim ono što volim"

Stefan Birčević se poslije uspješne karijere u Turskoj, Španiji, Rumuniji, Litvaniji, vratio u rodni grad. Za razliku od mnogih kolega, rešio je da poslednju sezonu u karijeri provede u Lazarevcu iz kojeg je sve i krenulo. "Meni je prije svega cilj da uz energiju koju imam - a mislim da je imam dosta, naročito sad kad sam završio profesionalnu karijeru - pružim mnogo toga, uz podršku ljudi, nadam se da ću uspeti."

"Prije svega mi pomažu Boris Lazić i Dušan Simić, koji se trude da obezbijede sve da bi klub funkcionisao na ovakav način. Moje je da napravimo tu priču kako treba, želja mi je da u mom klubu radim ono što volim. Zbog toga trošim toliko sebe, da pokažemo da je Lazarevac grad košarke, da imamo stabilnost u KLS, nećemo se zalijetati, ali želimo da imao što više domaćih igrača. Trudićemo se da to bude zdrava priča, trudimo se da ispoštujemo dogovore, to su planovi i u našim narednim pregovorima. Sa tim razvojnim timom želimo da priključujemo razvojne snage."

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Bivši igrač Partizana vratio se u Lazarevac prije godinu dana, od njegovog dolaska Paragon i Kolubara su postali jedno, pa su sada svi košarkaški talenti u Lazarevcu objedinjeni.

"Mi smo preuzeli klub kasno, pred početak lige i u žurni. Nije bilo lako selektirati ekipu, a i nismo imali dovoljno podrške. Tad smo, zapravo, gradili ono što imamo ove godine. Bili smo na korak od ulaska u KLS, bilo je to dobro ispraćeno, utabali smo put za ovu sezonu. Idemo ulaznom putanjom, klub zaslužuje da bude prvoligaš."

Odlazak na koledž "Jedan od naših najtalentovanijih košarkaša prošle godine otišao je na koledž. Mi to nismo sprečavali, drago nam je da neko iz našeg grada ode korak dalje, da napreduje. Nadamo se da će David Jevtić napraviti dobru karijeru, iako je prva godina već je počeo da igra. To je dokaz da iz Kolubare može da se dođe do koledž ugovora, ako si kvalitet - nećeš ostati neprimećen, svakako.

"Imamo jako dobru juniorsku ekipu koja igra Srpsku ligu. To je većinski 2008. godište, oni već pokazuju da su blizu seniorskih ekipa, ko će iskočiti u tim timovima, zavisi od njih. Prelazak iz juniorskog sistema u seniorski je jako težak i nije za svakoga. Sa strane izgleda glamurozno, ali profesionalni sport je surov, malo više surov", ispričao je Stefan Birčević za MONDO.